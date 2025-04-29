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韓SK電訊資安出包！3.4萬人急跳槽　換SIM卡竟害T-money儲值歸零

▲▼南韓電信業龍頭「SK電訊」疑遭駭客入侵導致用戶SIM卡情報外洩，業者對此召開記者會致歉。（圖／達志影像）

▲南韓電信業龍頭「SK電訊」疑遭駭客入侵導致用戶SIM卡情報外洩，業者對此召開記者會致歉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓電信業龍頭「SK電訊」（SK Telecom）最近爆出資安疑慮，引發用戶集體跳槽！SK電訊透露，因為遭駭客利用惡意程式碼攻擊，導致用戶個資暴露在外洩風險。昨（28）日，SK電訊開始為用戶免費更換SIM卡，使得2600家門市大排長龍，有些店家甚至無法提供足夠SIM卡更換，至今已有3.4萬名用戶跳槽至別間電信公司。

根據《韓聯社》，隨著SK電訊「駭客入侵」所引爆的資安疑慮愈演愈烈，南韓民眾擔憂個資遭到駭客外洩，恐怕引發銀行帳戶被盜用而導致金錢流失，因此紛紛對SK電訊退避三舍。通訊業相關人士今（29）日透露，從SK電訊28起替所有用戶免費更換SIM卡以來，已經有3萬4132人決定跳槽至其他電信公司。

不過，SK電訊代理門市和其他販賣業者擔憂資安疑慮會引發跳槽潮，因此向新用戶祭出補助金等獎勵措施，吸引8729名新用戶加入，實際流失的用戶數為2萬5403人。

▲▼南韓電信業龍頭「SK電訊」疑遭駭客入侵導致用戶SIM卡情報外洩。（圖／達志影像）

▲南韓電信業龍頭「SK電訊」疑遭駭客入侵導致用戶SIM卡情報外洩。（圖／達志影像）

從統計數據來看，這些從SK電訊跳槽的用戶，高達60%選擇KT（韓國通訊）、其他人則跳槽加入LG U+。新加入KT的用戶為2萬1343人、而新加入LG U+的用戶則為1萬4753人。

在資安疑慮爆發以前，SK電訊是韓國三大電信業者的龍頭，光是用戶就高達2300人，而第二名的KT用戶數則為1500多萬人，第三名的LG U+則為1000萬人出頭。

據悉，SK電訊從本月18日晚間6時起，就在SKT伺服器偵測到容量9.7GB檔案異常移動，並於該日晚間11時20分發現被植入惡意程式編碼、檔案遭到刪除的痕跡，因此業者於19日坦承用戶SIM卡個資恐有外洩風險，SK電訊代表理事柳英相則於25日正式向用戶道歉，並表示願意為所有用戶免費更換SIM卡。

▲▼南韓SK電訊提供用戶免費更換SIM卡，國內2600家門市大排長龍。（圖／達志影像）

▲▼南韓SK電訊提供用戶免費更換SIM卡，國內2600家門市大排長龍。（圖／達志影像）

▲▼南韓SK電訊提供用戶免費更換SIM卡，國內2600家門市大排長龍。（圖／達志影像）

根據《韓國經濟》，SK電訊位於首爾的門市從周末起就湧入許多急著更換SIM卡的用戶，然而SIM卡張數卻嚴重不足，目前SK電訊所擁有的SIM卡只剩下100萬張，就算到下個月也只能取得500萬張，無法供應超過2300萬名的龐大用戶數。

南韓高麗大學情報保護研究所教授金昇柱29日指出，「資安專家正審慎評估此次事件的受害範圍。儘管國際移動使用者辨識碼（IMSI）、SIM卡金鑰、電話號碼、資費恐有外洩風險，但是身分證號碼、地址等個人資訊外洩的風險較低。」

另外，《韓聯社》也點出更換SIM卡後，因為SIM卡的特性，可能會遇到交通卡「T-money」儲值金額只剩下0元、甚至是通訊錄聯絡人遭到刪光的窘境，因此在更換SIM卡前，必須先在T-money的App申請餘額退款，並在更換SIM卡後重新儲值。

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