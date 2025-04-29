賴清德接見日眾議員訪團　高市早苗：支持建立台日經濟夥伴協定

▲林佳龍陪同日本自民黨眾議員高市早苗所率訪團晉見賴清德。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

日本自民黨眾議員高市早苗，及其訪團成員眾議員黃川田仁志、眾議員尾崎正直與參議員佐藤啓等人訪台，昨傍晚（28日）在外交部長林佳龍陪同下赴總統府晉見總統賴清德。高市早苗透露，日本與台灣應加強三面向聯繫，包含防衛安全、非紅供應鏈及民主聯繫，此外，不能給中國侵略台灣的藉口。林佳龍則強調，台灣的加入將有助強化「非紅供應鏈」韌性，提升台日經濟安全保障，也特別感謝高市早苗在擔任自民黨政務調查會長期間，將「支持台灣加入 CPTPP 及 WHO」納入自民黨國會選舉政見。

高市早苗表示，稍早晉見賴清德總統時確認日本與台灣應加強三面向聯繫，首先關於自由開放印太戰略等關於防衛安全上的交流；關於非紅供應鏈、半導體和先端技術上等經濟安保上的聯繫，台日可共同建立強韌供應鏈；第三則是民主聯繫，日台關係可擴展至菲律賓、澳洲及美國等共享價值的同盟國家。

林佳龍說，高市早苗睽違多年再次率團訪台，今天他在外交部設宴歡迎訪團一行並向訪團提到，台日兩國一向交流頻繁、合作密切，雙方人民之間的深厚情誼，是穩固彼此關係最堅實的基礎，當前國際局勢日趨動盪，正是台日雙方提升合作層次的關鍵時刻。

林佳龍指出，高市早苗是日本前首相安倍晉三的堅定盟友，明天也將南下高雄瞻仰安倍晉三銅像。林佳龍說，安倍晉三是國際級領袖、也是台灣永遠的珍貴朋友，他期盼高市早苗未來能持續發揮影響力，推動台日關係穩健發展。

針對區域安全局勢，林佳龍強調，當前威權勢力加強集結，並在印太及歐洲地區持續進行軍事擴張，導致區域緊張情勢升高，台日同樣面臨來自威權國家的嚴峻挑戰，安倍晉三過去率先倡議「自由開放印太（FOIP）」願景，呼籲國際社會重視台海與印太和平穩定，如今已成為全球民主國家的共同戰略目標，並對國際局勢及台灣安全產生深遠影響。

在經貿合作方面，林佳龍表示，台灣自 2021 年正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）以來，政府積極修訂相關法令，展現遵循國際自由貿易原則、參與區域經濟整合的堅定決心。林佳龍強調，台灣的加入將有助強化「非紅供應鏈」韌性，提升台日經濟安全保障，並促進印太地區的繁榮發展。

林佳龍表示，特別感謝高市早苗在擔任自民黨政務調查會長期間，將「支持台灣加入 CPTPP 及 WHO」納入自民黨國會選舉政見，以實際行動力挺台灣。林佳龍期盼日本政府能持續協助台灣加入 CPTPP，並促成台灣有意義參與國際組織，讓台灣為國際和平與繁榮中做出更大貢獻。