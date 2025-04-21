林佳龍控預算刪凍致護照短缺　藍黨團：坐擁11.53億還不夠？

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

外交部長林佳龍今（21日）指出，因藍白統刪業務費，今年十月國人換發護照業務恐中斷。國民黨立法院黨團傍晚回擊，又再對在野黨不實抺黑，依「護照條例」及「護照申請及核發辦法」，國人申請護照必須繳交規費每本新台幣1300元，護照是國人付錢，外交部負責核發，且按過去標準預算是超過的，林根本算數有問題，「今年坐擁11.53億元的預算，如何不夠？」

國民黨團指出，外交部領事事務局今年度三讀後預算數為11億5357萬9千元，經查外交部去（113）年公開採購180萬本晶片護照，成本僅7億3350萬元，今年坐擁11.53億元的預算，如何不夠？林佳龍是基本算數有問題？還是認知能力出問題？說謊前都不先對口供嗎？

國民黨團質疑，國人繳交護照規費？規費不是就是用來購買空白護照嗎？國人繳交每本1300元的規費去了哪裡？林佳龍在國會公開表示，外交部今年預算比去年多7億元，這多出來的7億又花去哪裡了？拿去養網軍了嗎？

國民黨團痛批，國人近期申辦護照高於預期，是國人要出國洽公？還是國人申辦護照以備不時之需？近期政府搞大惡罷，政局動盪、對等關稅束手無策、外交部爆發共諜案，請問林佳龍，處理這樁樁件件哪一個？一再說謊、無能又死不認錯的外交部長林佳龍已經不適任，下台剛好而已！