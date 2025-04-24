林佳龍赴史國創業基金發表加碼50萬美元　還與「Taiwan」相見歡

▲林佳龍出席史瓦帝尼婦女創業基金成果發表。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍以總統特使身分率團訪問我非洲友邦史瓦帝尼王國，昨（23）日他與史瓦帝尼副總理札杜莉（Thulisile Dladla）共同出席「婦女創業小額信貸循環基金」成果發表會，並與多位受惠婦女面對面交流，並在會中宣布，台灣將再挹注50萬美元擴大基金規模，持續支持史瓦帝尼婦女勇敢追夢。基金其中一位受惠婦女更將小孩取名「Taiwan」，會中，林佳龍也與「Taiwan」相見歡。

史瓦帝尼一位年輕創業媽媽 Mabuza表示，「我為孩子取名 Taiwan，因為那是我生命轉彎的起點。」林佳龍指出，當 Mabuza 在創業路上面臨困難時，由台灣設立的「婦女創業小額信貸循環基金」及時提供支持。來自台灣的良善力量在史瓦帝尼播下改變的種子，至今已協助超過百位婦女開啟創業之路，改善家庭經濟，展現跨越國界的溫暖力量。

在會中，林佳龍特別與名為「Taiwan」的小孩見面，Taiwan 是受惠婦女 Mabuza 為感念台灣協助她渡過創業最艱難的時期，特別將孩子取名為「Taiwan」。林佳龍並送上特地帶來的石虎抱枕給小 Taiwan，祝福未來如石虎般靈巧勇敢，永遠被愛與希望包圍。

林佳龍強調，這項基金的誕生來自王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）推動婦女賦權的願景，並由副總理札杜莉大力推動落實。林佳龍也特別感謝執行單位國合會經理彭明煜，在簡報計畫成果時真情流露，感性分享自己看見受惠婦女人生獲得改變的感動，並感謝台灣政府的全力支持。

林佳龍指出，台灣最初捐助100萬美元作為婦女創業基金的起步資金，至今一年多來，已核貸508件、約54萬美元，而還款率「近乎百分之百」，甚至已有30件提前清償，不僅展現史瓦帝尼婦女驚人的堅毅與誠信，也吸引各國駐館和國際組織表示合作興趣。林佳龍並在會中宣布，台灣將再挹注50萬美元擴大基金規模，持續支持史瓦帝尼婦女勇敢追夢，讓台灣的善意持續在史國發芽茁壯，成為兩國人民之間最堅實真摯的連結。

此外，林佳龍也與史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Dlamini）會晤，感謝史國長年支持台灣參與國際組織，並在聯合國大會與氣候變化綱要公約締約方大會中為台灣仗義執言。林佳龍表示，期待台史兩國未來在農業、教育、職訓、醫療、婦女與青年賦權等各面向的合作持續深化，嘉惠更多史國民眾，讓彼此關係更加穩固。