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日親台議員高市早苗4／27訪台！安倍生前愛將　望與賴清德會面

▲▼高市早苗婉拒石破茂擔任總務會長的提議，表示除了幹事長以外，不接受任何職務。（圖／達志影像）

▲高市早苗預計4月27日訪台。（圖／達志影像）

記者王佩翊／綜合報導

日本執政黨自民黨眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗預計27日訪問台灣，她此次受到智庫邀請，將在台發表演說，同時可望與總統賴清德會面。高市早苗被視為日本已故首相安倍晉三的愛將，曾備受重用。

根據《中央社》報導，高市早苗預計將隨「自由民主黨關西日台友好地方議員聯盟訪台團」一同訪台3天。訪台團成員包括會長遠藤富士雄、代理會長新澤良文及幹事長上畠寬弘等人。

訪台期間，訪台團將前往五指山公墓弔唁已故前總統李登輝，並拜會行政院長卓榮泰。此外，高市早苗受邀在印太戰略智庫舉辦的國際政經論壇發表演說，並預定拜會賴清德總統。隨行者包括總統府國策顧問陳天隆及印太戰略智庫特別顧問陳文甲。

高市早苗立場保守親台，是日本政壇支持台灣的重要友人。她曾表示，「沒有安倍晉三前首相，就不會有現在的日台關係」。自己也會與其他人一起繼承安倍遺志，跟台灣建立更為堅固的關係

她2024年曾參選自民黨總裁，然而由於擔任政府要職，一直未能訪台。2024年12月，民進黨秘書長林右昌訪日時拜會了高市早苗，當時她表示有意於今年訪台。

被問到訪台行程時，高市除了表示想要會見賴清德與唐鳳，同時也指出，想要去高雄看看前首相安倍晉三的銅像。

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