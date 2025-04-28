德國經驗啟發台東想像　公共空間再生深化慢活文化

▲德國經驗啟發台東想像。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府以慢經濟為核心策略，持續推動融合自然、文化與社區共創的公共空間營造，森林公園2.0與舊站特區便是近年來重要的實踐成果。縣府考察團近日前往德國，參訪Bad Dürrenberg花園展及柏林三角鐵路公園，汲取國際經驗，為台東未來文化景觀與公共空間再生拓展更多想像。

台東縣政府指出，森林公園2.0改造工程自規劃之初即廣納在地聲音，透過工作坊與平台整合民眾意見，融入自然共融理念與友善動線設計，讓原有綠地空間煥然一新，更貼合市民日常使用需求。自今年初啟用以來，已吸引大量遊客與在地居民入園，展現公共空間再造的初步成效。

在此基礎上，縣府也積極推動舊站特區活化。該區位於台東市中心，結合轉運、文化與生活機能，具高度發展潛力。縣府正導入空間創新、青年創生、交通串聯及活動策展等多元元素，將舊鐵道場域轉型為公共生活與文化展演的重要基地，成為連結城市慢經濟與文化景觀的關鍵節點。

為深化公共空間營造思維，縣府考察團此次走訪德國Bad Dürrenberg花園展與柏林三角鐵路公園。Bad Dürrenberg花園展以鹽療文化為主題，結合特色建築與自然景觀，營造出療癒、生態與休閒兼備的空間，吸引超過百萬參觀人次。其「自然療癒」概念與台東近年推動的「自然醒慢活祭」及「解憂祭」不謀而合，皆強調以自然為媒介，結合藝術策展、身心療癒與地方產業，帶給民眾放慢步調、重啟生活節奏的體驗。

而柏林三角鐵路公園則在保留舊鐵道遺構基礎上，融合綠地休憩功能與社區共創過程，成為市民日常生活的重要場所。縣府表示，雖然台東與德國都市條件各有不同，但兩地案例同樣凸顯「從在地生活中長出的公共空間」價值，與台東慢經濟強調的人本與自然共生理念相互呼應。

未來，台東縣政府將持續以森林公園與舊站特區作為示範據點，盤點其他具文化與自然潛力的在地空間，推動空間再生與社區共創，並引入節慶策展、生活美學及文化展演等元素，讓公共空間不僅是功能性的存在，更成為居民與土地情感交織的日常風景。

台東縣長饒慶鈴表示，台東的公共空間並非為了展示而設計，而是從生活中自然生長出的日常延伸。森林公園2.0與舊站特區正是縣府實踐慢經濟與生活美學的縮影，未來將持續深化居民參與、跨局處協作，讓每一座公共空間都能成為文化、自然與人的交會場域，展現台東獨有的公共價值與永續精神。