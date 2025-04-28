宗教活動變身防詐舞台！關山警宣導交通安全推廣百斬計畫

▲關山警結合永心宮活動推動百斬計畫。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在傳統宗教活動中注入現代防護觀念，讓安全意識深植民心。台東縣警察局關山分局關山聯合所，於4月27日下午，應邀前往關山鎮新福里永心宮，舉辦交通安全與防詐騙宣導活動，藉由信眾聚集的良機，推廣交通法規與防詐知識，並介紹警政署推行的「百斬計畫」，現場氣氛熱烈，反應踴躍。

此次宣講由交通組巡佐林張仲康、關山聯合所副所長周平和及多位警員共同參與。他們以生動案例與互動方式，向信眾講解高齡長者交通防護、行人路權保障、酒後駕車防制等議題，強調遵守交通規則的重要性，並提醒民眾養成良好用路習慣，以守護自身及他人生命安全。

活動中，警方特別向民眾介紹「百斬計畫獎五萬」專案，鼓勵大眾從被動防衛轉向主動出擊，透過165打詐儀錶板「百斬行動檢舉車手專區」填報詐騙車手的線索，或於緊急狀況下撥打110或165檢舉。凡經警方根據提供線索成功逮捕車手者，檢舉人可獲新台幣5萬元獎金。警方期盼透過獎勵機制，集結全民反詐力量，遏止詐騙犯罪的蔓延。

為增加互動趣味，員警在宣導後舉辦有獎徵答，大小朋友熱情搶答，現場氣氛溫馨活潑。許多民眾表示，透過這場活動，不僅收穫滿滿的防詐與交通安全知識，也加深了對相關政策的認識與支持。

關山分局表示，未來將持續結合社區活動與各類慶典，深耕交通安全與防詐意識，並積極推廣「百斬計畫」，讓更多人參與反詐行動，共同打造更安全、更安心的生活環境。

警方也再次提醒，若接獲疑似詐騙簡訊、電話或其他訊息，應牢記「一聽、二掛、三查證」的防詐三步驟，並立即撥打165反詐騙專線或110報案，亦可就近前往分駐所、派出所諮詢，警方將提供即時協助，協力守護民眾辛苦得來的財產安全。