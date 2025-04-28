買地藏陷阱！　台東警銀聯手攔阻200萬詐騙案

▲女子領現金買地，警銀聯手即時拆穿詐騙。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一場看似單純的土地買賣，背後竟藏有詐騙陷阱。台東市大同路郵局日前通報警方，成功攔阻一起高達新台幣200萬元的詐騙案件，保住民眾多年積蓄，再次展現警銀聯防機制的即時效能。

根據台東警察分局表示，寶桑派出所接獲郵局行員通報，一名阮姓女子前往郵局欲提領大筆現金，並稱用途為購買土地。然而，在交談過程中，阮女語焉不詳、說詞反覆，引起行員楊襄理與林姓行員的高度警覺。擔心民眾遭詐，行員立即通知警方協助。

警員楊紫彬、李夙平與薛嘉琪獲報後迅速到場，耐心關懷詢問。經進一步了解，阮女坦言，整個購地過程僅透過訊息往來，未曾見過對方本人，也沒有任何書面合約或身分證明文件，對方更要求以現金方式付款，並以「錯過就無法購買」為由，頻頻催促交易完成。這些可疑跡象讓警方判斷極有可能是詐騙手法，遂當場向阮女說明風險，並啟用警政署「打詐儀錶板」網站，列舉類似案例加以說明。

在警方與行員耐心勸導下，阮女終於意識到自己幾乎陷入詐騙圈套，當場取消提領現金，避免了一場財務悲劇。阮女感激地表示，這筆錢是多年辛苦積攢而來，若非警方及行員及時介入，後果不堪設想。

台東警察分局強調，詐騙手法不斷翻新，從假冒親友到假買賣交易，無所不包。民眾在遇到要求大額現金交易、不明訊息聯繫，或催促迅速匯款等情境時，應特別提高警覺。如有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，善用「打詐儀錶板」等資源，以守護自身財產安全。

警方也提醒，重大財務決策應審慎查證，避免輕信來路不明訊息或陌生人指示，共同打造防詐零容忍的社會環境。