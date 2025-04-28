英語學習動機大提升　台東縣府與學術交流基金會舉辦全英語營

▲ 七校聯合「Give Me Five」英語營熱鬧展開。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升台東縣偏鄉地區學生英語學習動機與口語表達能力，台東縣政府英語行動列車教學團隊與學術交流基金會（Fulbright Taiwan）攜手合作，於26日以「Spring & Easter 春季復活節」為主題，在岩灣國小舉辦一日英語營隊，吸引縣內七所國小近60位學生熱情參與，現場氣氛歡樂熱烈。

台東縣政府自民國102年起與學術交流基金會及台塑企業暨王長庚公益信託合作，引進傅爾布萊特計畫英語教學助理，至今已邁入第12年。此次營隊由英語行動列車教學團隊與傅爾布萊特英語教學助理攜手設計課程，透過團隊遊戲、角色扮演、創意手作彩蛋兔等活動，引導學生在輕鬆互動中自然習得與春天、復活節相關的英語詞彙與表達，展現「寓教於樂」的教學理念。

縣府教育處處長蔡美瑤指出，台東縣在英語行動列車與學術交流基金會的共同努力下，英語教育成效顯著，不僅提升學生英語學習意願，也強化實際運用能力。同時，英語教學助理的協助，也讓學校能夠自然營造出以英語為溝通媒介的學習氛圍。

除平日課堂協同教學外，英語教學助理亦積極深入偏鄉舉辦英語營隊與社區活動，累計服務學童人數已超過300人，英語行動列車每年服務超過80所學校，成為台東英語教學的重要推手。

展望未來，台東縣英語行動列車團隊將持續深化與學術交流基金會的合作關係，擴展英語營隊活動的場域與對象，讓尚未設置常駐英語教學助理的偏遠學校也能受惠。縣府期盼透過持續努力，打造台東成為兼具多元與國際特色的英語學習環境，為偏鄉學童鋪設通往世界的橋梁。