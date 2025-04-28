社群短影瞎傳「免洗餐具收費搶錢」　彭啓明：建議政府禁抖音

▲面對抖音上多項關於環境政策的謠言流傳，環境部長彭啓明建議政府應禁止抖音。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

生活中心／台北報導

近期在抖音等社群平台流傳「中央將對免洗餐具收費」及「明年起全國機車排氣定檢通知全面E化、未定檢將罰款3500元」等錯誤資訊。環境部今（28日）嚴正澄清，中央目前並無推動免洗餐具付費取得之規劃，機車排氣定檢亦無直接處以3500元罰鍰的新規定，請各界切勿輕信錯誤訊息。

環境部長彭啓明今天到立法院社福衛環委員會進行業務報告，他接受媒體聯訪時表示，近期發現有人在抖音上散播不實謠言，包含機車未定檢直接罰新台幣3500元並吊銷駕照、7月1日起對一次性餐具收費等訊息，指總統賴清德向民眾收錢，相關言論都是造謠。

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彭啓明說，經追查發現散播謠言不是單一網友，而是一個「集團」在操作，源頭是某家在內湖註冊的影音公司；環境部最快今天就會向警局備案，以散播不實訊息相關規定處理，採取法律行動。

彭啓明指出，這些言論刻意針對環境議題散播不實訊息，目的是詆毀政府，甚至有「認知作戰」的感覺；台灣雖然不像美國已禁止TikTok，但他會向政府建議朝這個方向考慮。

環境部指出，抖音流傳影片聲稱餐飲業的免洗餐具都要收費，實際上是台北市政府依據「台北市淨零排放管理自治條例」，針對其轄區內的政府機關、公私立學校及市府所屬各機關委外經營場館，販售餐飲時不得免費提供一次性餐盒、碗、筷子及湯匙，每項餐具至少須收費1元，並非環境部所訂定的全國性政策。

關於機車排氣定檢E化與罰款規定，環境部表示，機車排氣定期檢驗並非新規定，也沒有加重相關罰則，機車逾期未依規定實施排氣定檢，並非網傳直接被罰3500元及註銷牌照。逾期未定檢，地方環保機關將書面文件通知車主處罰鍰500元；若再逾6個月仍未檢驗，才將再處罰鍰3000元，經通知限期改善仍未完成者，將移請公路監理機關註銷牌照。

環境部呼籲民眾，面對網路流傳訊息，應審慎查證官方資料來源，勿輕信或轉傳不實資訊，共同維護正確資訊環境。如有相關政策疑問，請以環境部官網公告內容為準，以免受誤導。