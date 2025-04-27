抖音瘋傳「富士山封山季」攻略！陸男違法攻頂　高山症發作求援

▲日本富士山今年登山季預計自7月1日到9月10日開放。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本知名景點富士山即將迎來登山季，預約開放首日短短3小時內，就吸引約1690人搶登。不過，封山期間違規登山問題仍未止息，不僅社群平台瘋傳中國登山客「無視封鎖線」強行闖入的影片，靜岡縣26日更傳出一名中國籍男大生闖入後，在八合目途中突感不適，所幸及時獲救。

預約登山首日3小時爆滿1600人 外國遊客搶先卡位

隨著通往富士吉田口五合目的「富士斯巴魯線」（富士スバルライン）24日全面開通，宣告富士山登山季節即將啟動。今年登山季預計自7月1日到9月10日開放，官方同步啟動網路預約制度，並調漲通行費用至4000日圓，盼藉此強化裝備與登山計畫審核，杜絕過去輕裝登山或「彈丸登山」問題。

▲日本海內外旅客攀登富士山。（圖／達志影像／美聯社）



根據山梨縣富士山觀光振興小組政策企劃主管高津太郎說法，預約開放首日短短3小時內，就吸引約1690人搶登，其中約4成為外國人。

中國男大生封山期間闖入 八合目突發高山症險喪命

然而，就在登山熱潮升溫之際，富士山封山期間擅自登山釀災事件仍持續上演。當地時間26日中午12時50分左右，靜岡縣警方接獲報案，指八合目（海拔約3250公尺）附近有一名男子倒地，身上帶有擦傷。

警方山岳救援隊趕抵現場後，發現倒地者為一名27歲、住在東京都澀谷區的中國籍大學生，疑似因高山症導致身體不適，隨後以擔架護送至五合目，並送醫救治，所幸並無生命危險。

警方提醒，封山期間天候變化劇烈，當時八合目一帶氣溫已降至冰點以下，午後更有強風，山屋及醫療設施尚未開放，發生意外時救援困難，「請務必避免在封山期間擅自登山。」

社群瘋傳違規闖入影片 封山登山釀死傷比例驚人

值得注意的是，近期中國社群平台抖音、小紅書流傳多則登山者翻越封鎖線、闖入積雪登山道的影片，有人甚至在貼文中分享如何繞過金屬柵欄、沿著旁側小路偷偷上山的過程，影片中還可見登山者兩度差點滑落，最後強行登頂。甚至有澳洲使用者在社群發文推薦「4月至6月人少又神秘，建議雇用導遊私下登山」。

▲中國抖音影片教如何在封山期間違法登富士山。（圖／翻攝自抖音）



根據靜岡縣警與山梨縣警統計，2023年富士山共有83人發生山難事故，其中21人是在封山期間發生。死亡案例更顯嚴重，14名死者中，有8人是在封山期違規登山喪命。

本月22日下午，亦有一名20多歲男子因無法自行下山而通報求救，警方指出，該男子在山頂附近疑似高山病發作，經醫療直升機救援脫困，並無外傷，但當時山頂氣溫已降至零下1.6℃，最低更探至零下6.0℃。

警方籲遵守封山規範 勿以身試險

警方強調，封山期間的富士山環境嚴苛，氣候瞬息萬變，山屋未營業、救援困難，一旦發生意外恐無力挽回。再次呼籲登山客切勿心存僥倖，務必尊重封山規範，以自身安全為重。