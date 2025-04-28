　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狼師猥褻少女逼到牆邊摸！媽媽傳訊息接人他才停手　判刑定讞

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲家教班老師猥褻小六女生，她一上車就神情有異，被母親發現。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中市某數學家教老師阿信（化名），2023年1月間，利用指導少女小芊（化名）的機會，趁機猥褻小芊，撫摸小芊胸部；小芊不斷往牆壁邊坐進去，但阿信步步進逼，持續猥褻。還好這時小芊的媽媽傳訊息給阿信，說自己開車快到了，阿信才停止惡行。最高法院審理後，將阿信判刑3年8月定讞。

判決指出，阿信於台中市區開設「數學精緻家教班」，至於小芊在案發前一年、還在就讀小學五年級時，就在阿信的數學家教班內上課，每週二、五固定前來上課。而案發於2023年1月初，小芊因為作業太多，當週週五晚間不能前去上課，因此小芊的媽媽打電話到家教班，改成第二天的週六晚間6點半上課。

不過週六晚間的課程，卻成為小芊一輩子的噩夢。原來阿信在上課開始沒多久後，就伸手撫摸小芊的腰部，對她搔癢；小芊雖出腳踢阿信表示抗拒，但阿信仍持續搔癢。阿信持續靠近，小芊就往牆壁邊的位子坐進去，但阿信也跟著靠近；小芊乾脆背對著阿信，沒想到阿信就伸出雙手，從小芊的後腰伸到前方撫摸小芊胸部。小芊嚇傻，這時剛好阿信的手機響起，原來是小芊媽媽傳訊息給阿信，稱自己開車已經快到了，阿信才趕緊停下惡行。

晚間21點半左右小芊離開家教班坐上車輛，媽媽發現小芊神情有異，詢問之下小芊才將剛剛的遭遇全盤說出。返家後小芊的爸爸非常生氣，立刻打電話詢問阿信，並將過程錄音。但阿信支吾其詞，說了「對不起」、「沒有不承認」、「我做錯事了。」等話語。但小芊爸爸進一步詢問：「你有沒有手伸進去摸我女兒的胸部？」阿信坦承：「有，我有摸到。」家人報警，檢警偵辦後，依照「加重強制猥褻罪」對阿信提起公訴。

法院審理時，阿信辯稱：「當天是正常上課，難免會有一些肢體上接觸，平常上課也是這樣子。」否認伸手撫摸小芊的胸部。但法院根據小芊的供詞，以及其他客觀證據，認定阿信有罪，一二審均將阿信判處有期徒刑3年8月。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
402 2 5461 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕾菈「體脂剩18%」首參加健美賽！成績出爐：快1年沒喝奶茶
快訊／台中男「7F直墜1F車庫」！　宣告不治
與藍合作罷免？黃國昌：「賴清德下台」已成非常多台灣人共同心聲
李珠珢跳椅子舞　90度彎腰「雙球炸出」！球迷嗨了
快訊／向賴清德全面宣戰！　朱立倫：國會520後提罷免案、彈劾
美麗島民調／死亡交叉！賴清德不滿意度創新高　首次高過滿意
快訊／不只新北！國民黨基隆黨部一早也被搜
快訊／罷免賴清德！　朱立倫下令了
女遊客「硬闖老梅綠石槽」！路人怒：很故意　畫面被轟爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞擊瞬間曝光！彰化女「直直撞死行人」　肇逃竟衝市場賣菜

快訊／國民黨新北市黨部3黨工被帶走！送北機站調查

又是聯結車失速！下國3竹南交流道「右轉變直衝」　現場慘況曝

快訊／台中男「7F直墜1F車庫」！　送醫搶救仍不治

注意！彰化市28日晚上「送肉粽」　送煞時間、路線曝光

女會計成老董「細姨」　2妻4子同住吵10年！正宮不忍了提告求償

台中奇景風動石疑遭小情侶刻字「信真」　山友酸：猴子會寫字？

恐怖下坡嚴重事故！台中向上路聯結車撞21車　3重傷最新狀況曝

百貨服飾試衣間赫見偷拍！黑衣男手機查無照片　女籲桃園人小心

快訊／不只新北！國民黨基隆黨部一早也被搜　涉幽靈罷免案

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

雨琦教薇娟唱〈跳樓機〉　一學就會敲好聽～

【嘴角壓不下來】韓國女團 #NMIXX 開球！ #徐若熙 合照用手套遮笑容XD

【福利大放送】#李珠珢 中場舞表演！網見影片：太有誠意

【多慧生氣氣啦～】氣到嘟嘴跺腳表情超可愛XD

鬼鬼產後回《營業中5》感動泛淚　姚元浩靈魂拷問..「再生一個」有條件

撞擊瞬間曝光！彰化女「直直撞死行人」　肇逃竟衝市場賣菜

快訊／國民黨新北市黨部3黨工被帶走！送北機站調查

又是聯結車失速！下國3竹南交流道「右轉變直衝」　現場慘況曝

快訊／台中男「7F直墜1F車庫」！　送醫搶救仍不治

注意！彰化市28日晚上「送肉粽」　送煞時間、路線曝光

女會計成老董「細姨」　2妻4子同住吵10年！正宮不忍了提告求償

台中奇景風動石疑遭小情侶刻字「信真」　山友酸：猴子會寫字？

恐怖下坡嚴重事故！台中向上路聯結車撞21車　3重傷最新狀況曝

百貨服飾試衣間赫見偷拍！黑衣男手機查無照片　女籲桃園人小心

快訊／不只新北！國民黨基隆黨部一早也被搜　涉幽靈罷免案

Hyundai「7人座電動休旅」獲年度十大內裝設計！台灣今年將導入

不只打造虛擬世界！泛娛樂產業響應永續潮流　把ESG變日常

里拉德重傷！去年同1天也曾拉傷跟腱　公鹿G4狂輸26分遭聽牌

新北黨部遭搜索！市議會國民黨團批「辦藍不辦綠」　侵害民主制度

藍營426有催票效果！全台罷藍收件都增　他諷：朱立倫故意的吧

撞擊瞬間曝光！彰化女「直直撞死行人」　肇逃竟衝市場賣菜

「基泰大直」周圍108戶受損　85%同意重建17層住宅大樓

歐陽妮妮產後4月證實「搬回杭州」！揭與台北家最大不同：很陌生

李雅英、李多慧「誰才是韓國一姐？」　粉絲都推爆：難超越啦

麥玉珍稱「勞部害死人王義川才當立委」惹議　陳智菡：何錯之有？

柴賴在腿上不肯起來！媽想上廁所還被兇XDD

社會熱門新聞

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

女會計偷吃已婚同事！公司當砲房用

小開「SM虐殺」　酒店妹全裸慘死

板橋女畫師遭前夫行刑式槍殺　子彈射進額頭身亡

覬覦學弟肉體！新竹男設局欲性侵下場出爐

即／國民黨新北黨部再遭搜索！書記長、書記被帶走

史上最冷血詐保殺人案　枕邊人、親兒都喪命

即／檢察官搜藍營新北黨部　帶走書記長、書記畫面曝

嘉義4煞毆打男子成傷　他進加護1個月後亡

笑了~2根登山杖+雨傘也遭法拍

即／安坑交流道匝道嚴重事故！　車頭爛毀潰縮釀2傷

「60G性愛片」通姦案　律師：害我電腦硬碟空間不足

賓士怒撞北藝大扯出販毒鏈　供貨者竟是富二代

更多熱門

相關新聞

黃子佼二審首度調解缺席！被害人太多法官盼他拿出誠意

黃子佼二審首度調解缺席！被害人太多法官盼他拿出誠意

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審3月間首度開庭後，安排28日首度調解。不過黃子佼顯然對調解意願不高，這次並未出庭，僅委託律師出庭。除了這次調解庭以外，法院還安排5月2日下午，第二度進行調解。

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

花150萬幫郭台銘買連署書　竹聯幫「鍾馗」遭判2年

花150萬幫郭台銘買連署書　竹聯幫「鍾馗」遭判2年

即／台中男7樓墜下　倒臥車庫頂命危

即／台中男7樓墜下　倒臥車庫頂命危

國中生帶「爪刀」到校　法院裁罰2千要求爸爸管教

國中生帶「爪刀」到校　法院裁罰2千要求爸爸管教

關鍵字：

法律人權台中猥褻判刑狼師家教國中最高法院三審媽媽

讀者迴響

熱門新聞

日人妻「1天被硬上3次」！婚內性侵11年生6孩

蔡阿嘎堂妹開撕「是要開始分產嗎」

快訊／8級強風要來了　今「全台有雨」下最大地區曝

虛幣糾紛4男遭囚摩鐵凌虐　逼性交還拍片

約到變性人！陸男「挖隆乳矽膠、剪爛生殖器」殘殺

日本飯店警告　「4備品」千萬別帶走

快訊／下軍令　朱立倫：全台民代罷綠委列入考核

AI伺服器退燒　台灣首富成最大受災戶

她不能接受春水堂收10％服務費　員工曝原因

「1號颱風」恐生成　模擬路徑曝

八仙塵燃傷者：我不是你們的勵志故事

210元吃麵中千萬發票　只剩8天快來領獎

薄荷能抗大腦衰老！醫曝神奇功效

台灣「連鎖加油站」無預警倒光！　官網消失了

更多

最夯影音

更多

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

【慘痛影片曝】#輔大 女趕上課橫越馬路！校門前遭撞飛雙腿骨折

【驚悚影片曝】#台中 #向上路 #聯結車 無煞車追撞！21汽機車撞毀10傷

【解鎖野生版葉保弟】一粒大跳應援曲　客場外野秒變「粒寶樂園」

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

買房好後悔？月光族血淚分享

買房好後悔？月光族血淚分享

薪水全繳房貸壓力爆表？本集實用建議幫你重新評估財務，別再一錯再錯！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面