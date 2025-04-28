狼師猥褻少女逼到牆邊摸！媽媽傳訊息接人他才停手　判刑定讞

▲家教班老師猥褻小六女生，她一上車就神情有異，被母親發現。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台中市某數學家教老師阿信（化名），2023年1月間，利用指導少女小芊（化名）的機會，趁機猥褻小芊，撫摸小芊胸部；小芊不斷往牆壁邊坐進去，但阿信步步進逼，持續猥褻。還好這時小芊的媽媽傳訊息給阿信，說自己開車快到了，阿信才停止惡行。最高法院審理後，將阿信判刑3年8月定讞。

判決指出，阿信於台中市區開設「數學精緻家教班」，至於小芊在案發前一年、還在就讀小學五年級時，就在阿信的數學家教班內上課，每週二、五固定前來上課。而案發於2023年1月初，小芊因為作業太多，當週週五晚間不能前去上課，因此小芊的媽媽打電話到家教班，改成第二天的週六晚間6點半上課。

不過週六晚間的課程，卻成為小芊一輩子的噩夢。原來阿信在上課開始沒多久後，就伸手撫摸小芊的腰部，對她搔癢；小芊雖出腳踢阿信表示抗拒，但阿信仍持續搔癢。阿信持續靠近，小芊就往牆壁邊的位子坐進去，但阿信也跟著靠近；小芊乾脆背對著阿信，沒想到阿信就伸出雙手，從小芊的後腰伸到前方撫摸小芊胸部。小芊嚇傻，這時剛好阿信的手機響起，原來是小芊媽媽傳訊息給阿信，稱自己開車已經快到了，阿信才趕緊停下惡行。

晚間21點半左右小芊離開家教班坐上車輛，媽媽發現小芊神情有異，詢問之下小芊才將剛剛的遭遇全盤說出。返家後小芊的爸爸非常生氣，立刻打電話詢問阿信，並將過程錄音。但阿信支吾其詞，說了「對不起」、「沒有不承認」、「我做錯事了。」等話語。但小芊爸爸進一步詢問：「你有沒有手伸進去摸我女兒的胸部？」阿信坦承：「有，我有摸到。」家人報警，檢警偵辦後，依照「加重強制猥褻罪」對阿信提起公訴。

法院審理時，阿信辯稱：「當天是正常上課，難免會有一些肢體上接觸，平常上課也是這樣子。」否認伸手撫摸小芊的胸部。但法院根據小芊的供詞，以及其他客觀證據，認定阿信有罪，一二審均將阿信判處有期徒刑3年8月。全案再上訴，最高法院28日駁回上訴定讞。