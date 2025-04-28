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黃子佼二審首度調解缺席！性影像被害人太多　法官盼他拿出誠意

▲▼黃子佼藏2259部未成年性影像案，高等法院開庭審理。（圖／記者吳銘峯攝）

▲黃子佼藏2259部未成年性影像案，高等法院開調解庭但他竟未到庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審3月間首度開庭後，安排28日首度調解。不過黃子佼顯然對調解意願不高，這次並未出庭，僅委託律師出庭。此外，因被害人眾多，法院已經訂5月2日下午再度進行調解。

黃子佼原本形象良好，甚至還在2022年間代言司法院即將推行上路的「國民法官」制度，結果2023年6月間他也捲入演藝圈Metoo風波，爆發性騷擾少女的醜聞，黃子佼的正面人設與演藝事業瞬間全毀。

檢方因此搜索黃子佼的住處，沒想到在他電腦硬碟內查扣大量從情色網站「創意私房論壇」購買下載的少女性影像，年紀最輕的「女主角」僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。案情爆發後黃子佼形象再受到嚴重打擊。

私藏未成年性影像部分，台北地檢署一度做出緩起訴、為期2年，並須支付公庫120萬元，黃子佼還須繳交1200字悔過書。黃子佼當時PO文公開道歉，稱「錯了就是錯」、「虛心認錯與反省，永不再犯」、「將來請用力監督，給我向前更新的機會」。但全案經高等檢察署撤銷發回，北檢重新偵查後，對黃子佼提起公訴。案件進入法院審理程序。

一審法院認定黃子佼無故持有未成年性影像，數量高達2259部，因此判處有期徒刑8月。案件上訴第二審，高等法院3月間首度開庭，並採不公開審理。據了解，黃子佼二審僅承認部分罪名，對於不認罪的部分，辯稱「這些都是成年女子，並非未成年性影像」「下載時不知道是未成年性影像」等等。另外被害人也要求他提出2千萬元以成立相關的基金會，遏止此類案件發生，但黃子佼也不願意。

高院將全案移付調解，調解庭於28日首度開庭，但黃子佼顯然對調解興趣不高，不願親自出庭，僅委託自己的律師出庭，並面對十多名被害人以及對造律師。由於本案被害人眾多，高院也陸續訂出多次調解庭，希望黃子佼能拿出誠意，好好解決自己犯下的錯誤。

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