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全球暖化讓PM2.5濃度失控！環境部澄清：9年改善率達36%

▲▼根據環境部監測結果，今年空品略差於去年，但過去8年整體改善超過3成。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部表示，台灣空品整體是改善，其中PM2.5改善率36%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院研究顯示，全球暖化導致台灣空品惡化，其中PM2.5濃度變化劇烈。環境部表示，上述研究是基於無空污管制狀況進行模擬，但政府過去至今實施多項空污管制計畫，PM2.5平均濃度從105年20.0µg/m³，113年降至12.8µg/m³，改善率36%。但研究顯示，未來空氣污染改善成效，部分將受天氣因素而抵消，故仍須持續加大空污改善力道。

中研院環境變遷中心透過高解析度大氣與空氣品質模擬，全球暖化導致東北季風日數減少與低層風場減弱，造成台灣大氣擴散與通風條件惡化，其中PM2.5（細懸浮微粒）濃度變化幅度更劇烈，顯示空污問題在高暖化下可能惡化。

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對此，環境部表示，上述研究是基於空污排放量不變（無空污管制）的假設情境。實際上，我國過去至今實施多項空污管制計畫，透過國(公)營事業空污減量、鍋爐管制、加嚴特定行業別排放標準、老舊車輛汰舊換新、船舶及航空燃油管制、建築塗料成分管理等，採取多管齊下策略改善空氣品質，故全國PM2.5年平均濃度從105年20.0µg/m³，113年降至12.8µg/m³，改善率36%。

▲▼全國細懸浮微粒(PM2.5)年平均濃度從105年20.0µg/m³，降至113年12.8µg/m³，改善率36%。（圖／環境部提供）

▲環境部表示，PM2.5平均濃度從105年20.0µg/m³，降至113年12.8µg/m³，改善率36%。（圖／環境部提供）

環境部指出，根據最新模式模擬結果，我國PM2.5全年度境外污染影響約占47%。我國PM2.5濃度較高的時期為每年10月至隔年3月，這段時間受境外污染影響也最大，用來監測境外傳輸影響的「富貴角」測站，而這段期間濃度相較全年平均高，除受境外污染影響大外，還包含氣象因素，主要是大氣擴散條件差、降雨頻率與強度減少。

環境部補充說明，台灣冬季時氣溫較低，大氣混合層高度普遍偏低，垂直擴散能力減弱，加上東北季風吹拂時，受到中央山脈阻隔，西半部位處背風側，導致中南部水平風速減弱。在垂直及水平擴散條件差的情況下，污染物如同被困在一個相對封閉的空間內，導致PM2.5等空氣污染物容易累積。另因台灣秋冬季相較於夏季降水較少，導致雨水對PM2.5的清除作用也比較少。

▲▼空氣污染,空汙,pm2.5,空氣品質指標AQI,霧霾,霾害,細懸浮微粒,污染源,過敏原,致癌物,公害。（圖／記者李毓康攝）

▲我國PM2.5濃度較高時期為每年10月至隔年3月。（圖／記者李毓康攝）

環境部強調，透過中研院研究可知，我國未來空氣污染改善成效，部分將受天氣因素而抵消，故需持續加大空污改善力道。目前環境部第二期「空氣污染防制方案」（113至116年），除了延續第一期方案策略外，連結國家淨零排放政策，強化減污減碳共利效益，包含推動運具電動化、運具電動化發展建置支援系統、高碳排產業轉型的空氣污染減量效益、再生燃料燃燒源污染減量等，努力改善台灣空污。

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