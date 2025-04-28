黃子佼私藏未成年性影像　二審調解庭缺席...5被害人同意和解

▲藝人黃子佼私藏未成年性影像，有5名被害人願意和解。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名主持人黃子佼因收藏2259部未成年青少年性影像影片，一審判處有期徒刑8月。案經上訴，高等法院二審3月間首度開庭後，因被害人眾多，高院安排自28日起多次調解。不過28日首度調解庭，黃子佼就缺席調解庭，僅由律師代表出面，雖然如此，仍有5名被害人接受條件，願意和解。

曾獲金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎的黃子佼，原本形象良好，但在2023年6月間，爆發演藝圈Metoo後，黃子佼也被挖出曾經性騷擾少女的醜聞，讓黃子佼的良好形象破滅。不僅如此，檢方在搜索黃子佼家中時，在他的電腦硬碟中查扣大量未成年性影像，都是從情色網站「創意私房論壇」購買下載，其中年紀最輕的「女主角」僅是小學生，黃子佼更是論壇高級會員。

事件爆發後讓黃子佼的形象再受到嚴重打擊，檢方對此提起公訴，一審法院審理後，認定他無故持有2259部未成年性影像，因此將他判處有期徒刑8月。案件上訴第二審。

二審高等法院於3月中首度開庭審理，並採不公開審理。據了解，本案被害人高達上百人，但有許多被害人無法辨識；但在一審判決過後，有不少被害人另外出面指認。而高院也依照規定， 先將本案移付調解；且因為被害人數眾多，高院目前已經排出3次調解庭的時間，希望黃子佼能拿出誠意，與被害人和解。

而在28日首度進行的調解庭中，黃子佼並未出庭應訊，而是委託兩名律師與被害人進行調解。經過1個半小時的庭訊之後，共有5名被害人接受黃子佼開出的金額與條件，願意簽下和解書；但礙於隱私以及案件仍在審理中，金額與條件無法對外公開。