川普上任100天辦集會數功績　官員曝未來計畫：要繼續「炸魚雷」

▲川普上任將滿100天，白宮將在密西根舉行集會，宣傳他這100天的成就。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普自1月20日上任以來，在關稅、聯邦裁員、取消多元化計畫等方面實施了大刀闊斧的改革，其政策也嚴重衝擊學術與司法界。白宮官員表示，總統及其政府將於本周展示其上任首個100天的改革成果，並展望未來的貿易談判與和平進程。

據路透社報導，川普本周計劃前往密西根州舉行集會，作為他上任100天的紀念。白宮計劃聚焦宣傳其經濟藍圖、移民政策、外交路線，以及由馬斯克領導的政府效率部（DOGE）在削減聯邦機構冗餘上的成就。

▲關稅仍是川普接下來施政的「重頭戲」。（圖／路透）

官員指出，川普上任的前100天已在國內外政策上推動重大變革，而他未來也將持續採取大量行政措施，「像雪球滾下山」一樣持續擴大行動。這名官員預告，川普未來將持續推出「魚雷」式（torpedoes）行政行動，但他並未解釋這是什麼意思。

儘管如此，法院目前對川普的部分政策設下了障礙，令川普團隊對法院深感不滿，認為部分法官阻礙了行政首長及選民意志。雖然川普將繼續與法院和政府官僚系統「開戰」，但另一位官員透露，川普接下來的100天將把焦點轉向貿易談判與和平推進。

川普自4月2日向多個國家發動全面貿易戰後，目前正試圖以90天為期與個別國家達成協議，但專家認為此舉成效堪憂，並指出川普過去的談判言論屢與各國說法不符。川普也計劃在下個月展開中東訪問，行程涵蓋沙烏地阿拉伯、卡達及阿聯酋，並將繼續推動俄烏戰爭和平。此前，川普曾在競選時承諾「第一天」就要解決戰事，但迄今未能實現。