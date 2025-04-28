9歲男童在便條紙寫「請救救我們」　警救出2童逮捕25歲女到案

▲9歲童因為求救字條獲救。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名9歲男童在一張粉紅字條上求救，寫下「請救救我們」字樣，字條被發現後，警方將25歲女子卡里洛(Katrina Carrilo)逮捕，她是求救男童父親的女友，目前已將男童與兄弟救出。

25歲女子卡里洛因為涉嫌虐待男童，23日在邁阿密被拘留接受調查。法庭紀錄顯示，事件起因於一名9歲男童，3月時在一張粉紅字條上寫下求救訊息，不過沒有對外公布字條是在何處或是被何人發現。

Police: Boy’s ‘help us’ note prompts investigation resulting in woman’s arrest in Miami https://t.co/UqkzmRn1Dt — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) April 24, 2025

警方接獲報案後，將9歲男童與兄弟從卡里洛的身邊帶走，男童告訴警方，他曾被卡里洛壓在地上毆打，還用枕頭或毯子摀住他的臉、試圖悶死他，他感覺自己幾乎無法呼吸。

卡里洛被捕後否認所有指控，強調她只有管教自己的孩子，沒有管教男朋友的，24日出庭應訊，被檢察官指控虐待兒童的重罪，同天繳納5,000美元（約台幣16萬元）保釋金後獲釋，被勒令要遠離受害者。

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