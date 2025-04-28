關稅戰衝擊太大　近半大陸外貿企業將減少對美業務

▲上海洋山深水港。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

中美關稅戰打擊雙邊貿易，由於頻繁變化的關稅政策增加不確定性，近半數的大陸外貿企業表示，將減少對美國業務，另有部分企業尋求其他外貿市場或轉為內銷。

為了解大陸外貿企業受美國加徵關稅影響，近期，中國貿促會面向大陸1100餘家外貿企業展開問卷調查。中國貿促會發言人趙萍今（28）日在記者會上發布調查結果。

調查結果顯示，有近50％的大陸外貿企業表示將減少對美業務，同時有75.3％的企業計劃拓展新興市場彌補對美出口減少份額。

受訪企業普遍表示，頻繁變化的關稅政策大大增加了不確定性，讓企業難以做出長遠規劃，同時，外貿企業也在從尋求替代市場、拓展內銷市場和增強供應鏈韌性等方面積極想辦法、找出路。

▲中國貿促會發言人趙萍。（圖／翻攝京報網）

趙萍同日發布「2月全球經貿摩擦指數」時表示，美國已成為擾動全球經貿摩擦指數的最大變數。她提到，美國所實施的全球經貿摩擦措施涉及金額最多，連續8個月居首。

趙萍說，美國發布關稅、管制和制裁等單邊限制措施數量最多，連續兩個月居首；涉中經貿摩擦指數也一直排名首位。

她舉例，美方發布國家安全備忘錄，啟動進口銅232調查，提高鋁232進口關稅，重新徵收部分鋼鐵產品232進口關稅，進一步推行「美國優先」貿易政策，發布「對等關稅」總統備忘錄。

趙萍稱，這是將美國規則、美國利益凌駕於國際規則、全球發展之上，嚴重破壞國際經貿秩序，也嚴重干擾了各國企業正常生產經營和各國人民生活消費。