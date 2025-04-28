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川普頻繁暗示中美正在聯繫　陸媒曝：「創造事實」的談判技巧

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普頻頻釋放中美正在聯繫的訊息，但皆遭到大陸方面否認。大陸官媒分析，這是川普的交易策略，以「創造事實」作為談判技巧，特別是當事情進展不順利時，傾向於用「正在解決」等模糊表述來保持話題熱度。

4月17日，即中美加徵關稅至125％的一周後，川普向媒體表示，「我們正在與中國對話。」五天後，川普再次說，將非常友好地與中國進行談判，希望能夠達成貿易協議。

大陸中央廣播電視總台旗下新媒體「玉淵譚天」指出，一直到4月25日，川普連續四天都釋放中美正在聯繫或者已經聯繫的模糊訊息，但當記者追問時，他又會說，「我會在適當的時候告訴你，讓我們看看是否會達成協議」。

川普近日接受《時代雜誌》專訪時更稱，大陸國家主席習近平已主動致電，雙方正在談判中。不過大陸駐美國大使館出面打臉，表示相關言論「純屬混淆視聽」，呼籲美國徹底取消所有單邊關稅措施並進行對話。

「玉淵譚天」回溯川普過往的多次發言和傳記，發現這都屬於他的一種交易策略。早在川普30多年前的一本自傳裡，就提到「創造事實」是一種談判技巧，特別是當事情進展不順利時，他傾向於用「正在解決」等模糊表述來保持話題熱度。

此前，美股正在大幅下跌，但「玉淵譚天」稱，川普打造中美在聯繫的「話術」之後，美股仍繼續下跌；直到4月21日，美股跌到谷底，同期美元匯率跌至三年低點。

此時，川普出來說，他不僅要非常友好地與中國談，還要大幅降低對中關稅；隨後美股開始上漲，美元走強。「玉淵譚天」強調，「創造談判」或許是一種策略，但美國市場已經表態，談不重要，對中降關稅更重要。川普的真實意圖是什麼，需要繼續觀察。

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