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大陸 大陸焦點 特派現場

能源先脫鉤？　陸稱停止進口美國油氣「不影響」能源供應

▲中俄東線天然氣管道。（圖／CFP）

▲中俄東線天然氣管道。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

中美貿易戰持續，大陸國家發改委表示，大陸的能源進口來源多元，目前國際能源市場供應充足，企業減少甚至停止自美國能源進口，對大陸的能源供應「沒有影響」。

大陸國新辦今（28）日舉行記者會，在能源方面，大陸國家發改委副主任趙辰昕表示，大陸堅持「四個革命、一個合作」能源安全新戰略，持續推進能源產供儲銷體系建設，能源供應的彈性和韌性不斷增強，能源安全保障能力不斷提升。

趙辰昕指出，大陸已基本形成煤、油、氣、核及可再生能源多輪驅動的能源供應保障體系，能源自給率保持在80％以上，原油年產量穩定在2億噸以上，天然氣年產量連續八年每年增量超過百億立方公尺。

同時，他提到，大陸的煤炭儲量和產能充裕，可再生能源發電裝機接近總裝機的60％，能源儲備體系更趨完善。他說，當前，大陸的能源供應充足，市場價格總體穩定。

▲▼大陸國家發展改革委副主任趙辰昕（圖／翻攝中國網）

▲大陸國家發展改革委副主任趙辰昕（圖／翻攝中國網）

趙辰昕表示，2024年大陸進口美國原油、天然氣、煤炭總量很少，佔能源消費總量比重非常低。他強調，大陸能源進口來源多元，目前國際能源市場供應充足，企業減少甚至停止自美能源進口對大陸能源供應沒有影響。

另在糧食方面，趙辰昕提到，2024年，來自美國的高粱、玉米、大豆等糧食進口量佔大陸糧食消費量的比重很低，而且基本都是飼料糧，這些品種的可替代性較強、國際市場供應充足。

同時，他指出，大陸糧食儲備資源也很充足，即使不採購美國的飼料糧和油料，對大陸糧食供應也不會有什麼影響。

趙辰昕表示，下一步將會同有關部門繼續深入實施國家糧食安全戰略，以更高標準踐行能源安全新戰略，務實開展國際合作，切實保障大陸糧食、能源穩定供給、市場平穩運行。

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