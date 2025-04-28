距台不到200km！美在菲「部署反艦飛彈系統」實彈演習　中國反對

▲美國海軍陸戰隊宣布在呂宋海峽部署反艦飛彈系統，圖為美軍過去裝載軍備的照片。（圖／翻攝自美國海軍陸戰隊）

記者葉睿涵／編譯

美軍第3陸戰隊濱海團指揮官黎漢（John Lehane）證實，美方最近首度在菲律賓北端巴丹島（Batan Island）部署「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），距離台灣南方僅約200公里，但否認相關部署與台海局勢有關。美菲部隊同時也在三描禮士省（Zambales）進行實彈演習，中國則對軍演表達強烈反對，地緣緊張情勢引發關注。

據美聯社報導，美菲今年的「肩並肩」(Balikatan)軍演不僅在重大地緣政治熱點附近模擬實戰情境，規模也是盛況空前，共有9000名美軍、5000名菲律賓官兵，以及260名澳洲人員參與，日本等國也派出了小規模的觀察團到場。美菲部隊當天在三描禮士省面向南海進行實彈射擊，動用飛彈及砲彈擊落多架模擬敵機的無人機。

中國對於這場演習表示強烈反對，批評此舉意在挑釁。巴士海峽作為重要貿易與軍事通道，美中雙方皆力圖掌控區域戰略權。中國解放軍的航母打擊群日前才剛駛近巴丹群島；而黎漢也證實，美軍最近剛在靠近台灣南方巴士海峽的巴丹島部署NMESIS反艦飛彈發射車。

美聯社等一小群記者受邀見證NMESIS系統以美國空軍C-130運輸機運送至巴丹群島的過程。陸戰隊中將西德霍姆（Michael Cederholm）表示，引進NMESIS至第一島鏈，旨在強化海上拒止及製海能力，為部隊部署新策略。他強調，美菲「肩並肩」軍演聚焦全面戰鬥測試，並非針對中國或其他特定對象。至於NMESIS部署時間及撤離安排，西德霍姆未明確回應，僅表示美軍是應菲律賓邀請進駐，並獲得菲政府支持，「我很高興它部署在這裡。」