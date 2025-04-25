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酒後用特斯拉自動駕駛功能　警發現「男座位上爽睡」酒駕罪逮捕

▲▼特斯拉,自動駕駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲醉男使用自動駕駛睡著，被控酒駕。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一名男子使用自動駕駛功能搭乘特斯拉，由於特斯拉車速低於高速公路要求速度而被警方攔檢，警方發現他不但在駕駛座上呼呼大睡，還疑似喝酒，以酒駕罪將他逮捕。

康乃狄克州警方表示，18日凌晨12時29分左右接到報案，有一輛特斯拉在韋瑟斯菲爾德(Wethersfield)當地高速公路上，以低於高速公路規定速度行駛著，而且報案者看到駕駛整個人趴在方向盤上，疑似正在睡覺。

警方前往現場後，發現來自紐約長島花園城(Garden City)的19歲男子基多(Guido Reinoso-Gallegos)仍然在駕駛座中昏睡著，雖然他們試圖鳴笛希望能夠喚醒駕駛，可是基多沒有醒來，最後只好把車停在特斯拉前面，才終於讓特斯拉停車。

警方第一時間立即檢查駕駛狀態，以確定他沒有醫療緊急狀況，結果發現他有些醉意，似乎只是喝酒後不小心睡著，雖然他是採用自動駕駛，仍決定依酒駕、輕率駕駛、危害他人生命安全、駕駛速度過慢等罪逮捕。

罕見案件讓負責警官希爾(Daniel Hill)表示，「這也是我們第一次遇到這樣的事」，基多雖然已經使用自動駕駛功能，但身為駕駛的他，仍然必須做好隨時需要踩煞車或是油門的準備。

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