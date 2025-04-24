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登機後空服員突要求「2乘客下機」 男1反應爽獲得9.7萬元

▲▼ 達美航空。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲男子搭機時意外獲得大獎。（圖／示意圖／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

國外一名乘客分享搭乘美國達美航空(Delta Air Lines)時所遇到的特別事件，由於客機座位在假期過後供不應求，沒想到空服人員竟然在機上徵求，希望有2名乘客志願下機，便可以獲得3,000美元（約台幣9.7萬元），面對難得的機會他立即舉手答應，開心大賺一筆。

這名男網友在國外論壇Reddit上分享，復活節後的周一，他訂了達美航空早上7時50分的航班，預計從芝加哥歐海爾機場(O’Hare)飛往西雅圖，然而他登上班機找到座位、坐下後沒多久，突然有空服人員悄悄走過來，詢問有沒有乘客願意主動下機。

男乘客表示，空服人員當時表現得十分低調，沒有使用麥克風也沒有廣播，只是向附近的乘客們表示，「由於燃油平衡問題，我們正在尋找2名志願下機的乘客，能獲得3,000美元賠償金」。

Delta offered $3,000 to get off a flight after boarding. I didn’t even think—I just threw my hand up!
byu/bag_o indelta

男乘客表示，「我當下幾乎沒有思考就舉起了手，完全沒有猶豫，因為我不想機會被搶走，後來另外一名乘客也舉手」，他下機後獲得2張達美航空提供的現金兌換券，金額非別是2,000美元（約台幣6.5萬元）與1,000美元（約台幣3.2萬元），這些兌換券除了可以用在達美航班上，也可以作為禮物卡到各大賣場中使用。

男乘客原本以為自己和另外一名志願下機的乘客是唯二的幸運者，後來他才知道，達美航空當天因為飛機設備問題，也有在登機口向自願下機的22名乘客、每人提供1,700美元（約台幣5.5萬元）賠償金，因為他很快就登上飛機，所以獲得的賠償金比未登機的乘客更高。

男乘客開心表示，後來他順利購買到其他班機，不但在返家之前有更多時間可以與親戚們相聚，還因此賺到了3,000美元，讓他覺得自己非常幸運。

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