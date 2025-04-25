女好玩讓ChatGPT看手相　卻被建議「立刻就醫」網驚：我也掛號了

▲女子給AI看手相，意外獲得醫療建議。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

現代人愈來愈喜愛使用AI系統，國外一名女子在網路上分享，她因為好玩拍了一張手部的照片給ChatGPT，希望AI能幫她看手相，沒想到ChatGPT看了以後卻建議她立即去醫院做檢查，才驚覺大事不妙。

名叫Rin的女網友在TikTok上分享，原本只是想讓ChatGPT幫她看個手相，沒想到意外發現潛在的健康問題，她表示，「我把照片給AI看，結果AI建議我最好去醫院檢查一下，因為我手掌上的黑點看起來很像肢端原位黑色素瘤( Acral lentiginous melanoma)」。

影片中可看到，Rin對著鏡頭秀出她的手，食指下方的確有一個明顯的黑點，她表示，「這顆痣在我2020年生完兒子後開始出現，多年來我一直不覺得有危險，看到時只覺得，喔，多了一顆新的痣，有點怪」。

黑色素瘤，又稱惡性黑色素瘤，是一種罕見皮膚癌，由於常出現在腳底、手掌、指甲等部位，容易被認為是一般的痣或是胎記。

影片曝光後獲得540多萬點閱，許多網友分享自身經驗，「我是黑色素瘤的倖存者，我一直記得醫生的話，黑色素瘤最常出現在手掌或腳底」、「謝謝提醒，我也在手上發現不明的新痣，一直拖著沒去看，剛剛掛號了」。

還有醫生在Rin的影片下留言安慰，「其實在手上發現任何不明黑點，都建議最好到皮膚科檢查一下，並非所有的發現都是惡性的」。Rin後來在其他影片中表示，她看完大家的建議後已經去皮膚科掛號，目前沒有對外公布檢查結果。