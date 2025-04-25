全家出遊被800公斤樹枝砸中　邊境牧羊犬「肉身護主」救了2歲童

▲2歲童被寵物犬救命。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名孕婦和丈夫開車載著2歲兒出遊時，意外被路旁一根重達800公斤的掉落樹枝砸中，身受重傷的她被緊急空運到醫院急診，2歲兒要不是被身旁寵物犬相救，若是被砸中很有可能性命不保，目前狗狗也因重傷在醫院接受治療中。

懷有身孕的女子莎莉(Sally Burls)，21日與丈夫狄倫(Dylan)、2歲兒子哈利(Harry)在新南威爾斯州開車出遊時，路旁一根重達800公斤的巨大樹枝，突然掉落砸中他們一家人。

直接被樹枝砸中的莎莉因為受了重傷，被緊急空運到墨爾本醫院接受治療，哈利則奇蹟只受了輕傷，因為事發時所養的邊境牧羊犬亞契(Archie)緊急將他推開，導致狗狗臀部和腿部骨折，需要接受手術。

親友斯利克(Jade Lieschke)幫忙在募款網站上表示，「事件發生時，亞契本能性地將哈利推開，救了他的命，現在這家人仍需要好幾個月的時間才能康復，同時也要為他們毛茸茸的英雄支付醫療費用，對一個家庭來說實在太沉重」，希望大家能夠給予幫助。

最新消息指出，莎莉日前才剛進行完手術，哈利的傷勢也在逐漸康復中，亞契目前仍在獸醫接受看護與治療。