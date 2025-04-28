台南人放完連假「超巧錯過日本1假期」　他返台驚喊：景點都是人

▲日本黃金周假期開跑。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

上周全中運讓台南學生爽放一周，而一名網友出國準備返台，自曝要收心了，同時他也貼心提醒，日本的黃金周（4月26日起至5月6日）已經開跑，提醒最近要去日本度假的旅客，各大景點都會擠滿人潮，尤其出發與返國時，建議於航班起飛前3小時抵達機場。

一名網友在Threads表示，準備搭機返台的他，笑稱「正式宣佈台南人黃金周結束，明年換嘉義縣全中運！」

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貼文中，原PO也附上機場排滿人潮的畫面，並順道一提，日本黃金周假期已開始，要去日本的旅客要有人潮爆滿的心理準備。

文章引來千人熱議，「今日羽田國內線都是人」、「很開心兩邊的黃金周是錯開的」、「難怪桃園高鐵超多人」、「我們是考慮國內旅遊，畢竟大人還要上班」、「我們雲林10月也有全運會喔」。

事實上，今年日本黃金周從4月26日起至5月6日為止，連放11天，日本人都會趁此時間出遊，加上今年有大阪萬博、瀨戶內藝術季等大型活動，將塞滿更多人潮，塞車情況也會比平時更嚴重，若已規劃好這段期間會赴日旅遊的民眾，提供以下6點建議：

1.行程保持彈性

黃金周期間的日本許多熱門景點排隊人潮可能是平常的倍數，建議自由行的旅客行程隨時保持彈性，一天不要安排太多景點，可安排一天2個主要景點，其他行程作為備案，若有時間再加入。

2.提早到機場

許多日本民眾也會趁此時間出國旅遊，因此記得預留更多時間提早抵達機場，避免排隊報到、等待安檢排隊時間過長，通常建議於航班起飛前3小時抵達機場。

3.車票提前預訂

若計劃一次跨多個縣市旅遊，並會以新幹線移動，記得提前預約車票，避免抵達日本後買不到想要的車次，或查詢多種交通方式與班次作為備案。

4.善用電子化票券

越來越多景點門票可透過旅遊電商平台事先購買，建議可以提前購票，免去現場排隊買票時間。

5.自駕需留意車況

在黃金周期間，預期日本國道也會湧入大量車潮，若是計劃自駕旅遊的民眾，需隨時留意車況、停車場等待情況，並保持行程彈性。

6.可安排郊外景點

若不想人擠人，也推薦可以選擇到郊區景點、二三線城市旅遊，免去摩肩擦踵的煩躁感，還能深度探索日本更多不同地方的魅力。