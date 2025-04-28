出遊注意！「4備品」千萬別帶走　日本飯店警告了

圖文／鏡週刊

出遊要當個稱職的旅人！台灣人經常喜歡到日本觀光，北海道札幌東急REI飯店近日在TikTok上指出，4種飯店準備的備品千萬別帶走，其中包含了吹風機、電熱水壺，影片曝光後也引起大批網友熱議。

業者表示，每間客房的備品數量都有詳細記錄，一旦發現短少，飯店就能立刻察覺。業者特別把列出4種千萬不能帶走備品：毛巾、浴袍、電熱水壺和吹風機，此外像是衣櫥內的芳香噴霧、小家電等，都屬於飯店財產，住客切勿擅自攜帶離開。

影片曝光後，網友紛紛留言：「咖啡、茶、一次性用品這些我都有拿走過」「為什麼有人會覺得可以隨便把東西帶回家呢？」「我爸媽曾經在飯店偷拿館內穿的衣服，後來飯店打電話來詢問，他們還裝傻不承認。真的太離譜了，讓人受不了」「雖然我沒有帶走，但之前住到可以無限使用雪肌精化妝水的房間，所以我幾乎全身都擦遍了才回家」。

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還有曾做過飯店清潔人員表示：「我以前做過飯店清潔員，椅子、電視什麼的真的有人偷拿走過，我也打過好幾次電話報警」「以前打工做客房清掃的時候，常常遇到整瓶洗髮精和潤髮乳被帶走的情況，有時甚至連電視都不見了」。



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