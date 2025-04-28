台灣獲選2025全球最便宜旅遊國　交長：性價比高

▲台灣夜市小吃備受國際觀光客喜愛。（圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

美國金融公司「nerdwallet」公布2025年全球旅遊最便宜目的地，台灣獲選第一，其中提到，在台灣只要花不到10美元（約台幣325元）即可享用一餐，在台北搭乘公車更僅需50美分（約台幣16元），捷運則為60美分（約台幣20元）起。交通部長陳世凱表示，台灣不論是旅遊品質、交通、景點及消費皆受到各國遊客青睞，是旅遊性價比最高的國家。

美國金融公司「nerdwallet」公布2025年全球16大旅遊最便宜目的地，依序為台灣、印尼、印度、南非、菲律賓、馬來西亞、越南、日本、羅馬尼亞、匈牙利、亞塞拜然、南韓、泰國、巴西、秘魯、捷克。

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「nerdwallet」分析，美國遊客前往台灣不需要簽證，且在當地花不到10美元就能飽餐一頓，物價相對便宜。而交通方面也便捷且實惠，在台北搭一趟公車只需不到50美分，捷運起跳價則為60美分。

「nerdwallet」也說，台灣是美食愛好者的天堂，從平價的早餐到熱鬧的夜市，不只有珍珠奶茶與鳳梨酥，還有更多值得探索的美食。台北除了有像台北101的高樓外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉，而台灣的鐵路也能快速連結各地。

「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，包括達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines），及3家台灣主要航空公司長榮航空、中華航空與星宇航空。此外，從紐約甘迺迪機場等其他城市也有長榮航空與中華航空直飛台北的航班。

陳世凱指出，台灣不論是旅遊品質、交通便利、景點多元性以及合理的消費皆受到各國遊客青睞，是旅遊性價比最高的國家，邀請各國遊客前來親身體驗台灣獨特的魅力。

交通部觀光署長周永暉也說，這個訊息對於觀光署來說具有鼓舞作用，尤其北美市場與歐洲佈局的努力下，前景樂觀。不論團體遊或是自由行的主題行程引介，與親近大自然的各項活動亮點，均凸顯必須持續推動，低碳旅遊發展趨勢也須加速推動。

周永暉指出，觀光署自由行及團體旅遊相關優惠方案仍具吸引力，也大力推薦Taiwan PASS旅遊台灣的優惠。另外，航線與航班的增加與掌握至關重要，也是觀光署一直努力的方向與發展。