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川普：澤倫斯基有意願「放棄克里米亞」給俄羅斯

▲▼ 美國總統川普 。（圖／路透）

▲美國總統川普認為烏克蘭有意願放棄克里米亞 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）表示，他認為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）有意願在和平協議中，將克里米亞讓給俄羅斯。

綜合外媒報導，川普27日在空軍一號（Air Force One）上面對記者詢問澤倫斯基是否已準備放棄克里米亞（Crimea）時表示，「我覺得是這樣。」

事實上，澤倫斯基過去多次公開否認，烏克蘭會在任何可能的和平協議中割讓領土。先前澤倫斯基就曾強硬回應，「這根本沒有討論的空間。那是我們的土地，是屬於烏克蘭人民的土地。」

▲▼教宗喪禮前會面　川普與澤倫斯基「近距離」單獨對談。（圖／路透）

▲川普與澤倫斯基在教宗喪禮期間「近距離」單獨對談。（圖／路透）

川普形容，自己在教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，與澤倫斯基的當面會談是一次很愉快、很美好的會面，但也坦承，「在和平談判這條路上，還有很艱難的挑戰在等著我們。」

川普表示，澤倫斯基在會談中有提出希望美方提供更多武器，雙方也簡短提到克里米亞議題，「克里米亞是當年歐巴馬（Barack Obama）跟拜登（Joe Biden）給出去的。」

川普指出，「那已經是11、12年前的事了，時間很久了。我不知道為什麼你們現在還拿克里米亞來說嘴。或許你們應該回頭去問歐巴馬，為什麼當初他們把克里米亞送出去了，而且是一槍未發就丟掉了。」

川普甚至樂觀預測，若俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）願意停火，這場戰爭最快兩週內就能落幕，「我希望他（普丁）趕快停火，坐下來簽和平協議，我認為我們已經掌握了協議的大致輪廓。」

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