體檢發現肺癌…陸女動手術驚覺「腫瘤轉移全身」　元凶是流產手術

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體檢發現肺癌早期…陸女動手術驚覺「腫瘤轉移全身」　元凶是流產手術

體檢發現肺癌早期…陸女動手術驚覺「腫瘤轉移全身」　元凶是流產手術　

▲女子體檢發現肺部結節，之後全身卻陸續長出腫瘤。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

中國一名32歲女子，在體檢過程中，發現肺部結節，診斷後發現是肺癌早期，沒想到之後全身各部位竟陸續長出腫瘤，醫師檢查揪出源頭，是一種特殊細胞。

根據《廣州日報》、《都市快報》報導，女子在體檢時，發現右肺長了一顆較大的結節，診斷為肺癌早期，建議手術切除，醫師告知「可能是一種比較罕見的腫瘤」，豈料手術過後複檢，赫然發現肺部又新長出一顆結節，醫師懷疑是肺囊腫，建議再次進行手術，切除後進行化療。

令人崩潰的是，女子在化療前，又發現一顆乳腺腫塊，「2年不到的時間裡，一下子做了3次手術，真的吃不消。為什麼全身各個部位會陸續長出腫塊？這次手術之後，下一次又會是哪裡？」身體狀況越來越差，晚上難以入睡，總是在焦慮哪裡又出問題。

然而，就在問診過程，一個細節引起醫師的注意，原來女子體檢查出肺結節的7個月前，曾因為胎兒畸形做過流產手術，因為術後沒什麼不適，便沒有太在意。

體檢發現肺癌早期…陸女動手術驚覺「腫瘤轉移全身」　元凶是流產手術　

▲女子做過流產受術，確診妊娠滋養細胞腫瘤。（示意圖／翻攝自photoAC）

醫師根據這條線索，大膽假設「肺部和乳腺的腫塊不是原發病灶，而是轉移病灶，背後還潛藏著真正的『凶手』」，經過檢測後，女子確診妊娠滋養細胞腫瘤（GTN），且腫瘤已經發生肝轉移、腎臟轉移、腰大肌轉移，甚至腦轉移。

女子崩潰且疑惑，以前體檢都正常，「怎麼這麼短的時間裡，腫瘤就發展到全身了？」對此醫師解釋，妊娠滋養細胞腫瘤好發於育齡女性，其起源是懷孕後才有的一種特殊細胞。

好在女子轉院後接受進一步治療，經過近2年的化療和免疫治療，狀況逐漸穩定，目前已經康復，可以正常工作和生活。

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