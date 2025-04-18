3女KTV唱歌「遭6男痛毆」！孕婦受傷流產　動手惡煞慘了

▲基隆3名女子到KTV唱歌，遭到6名男子痛毆。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

基隆市一名曾姓男子與另外5名男性朋友到某間KTV唱歌，沒想到因為細故與隔壁包廂的3名女子起了口角，竟夥同友人將其中一女拖出包廂痛毆，更是導致另一名女子流產。基隆地院經過審理後，依照聚眾鬥毆罪判曾男、動手的金男2年及1年6個月有期徒刑。

根據判決書內容，曾男2021年1月間與金姓友人、黃姓友人、蕭姓友人、黃姓友人及莊姓友人前往KTV唱歌。當天凌晨時分，隔壁包廂的胡女、劉女及魏女在走廊上聊天，期間因為講話比較大聲，胡女於是提醒友人「小聲一點」。

孰料提醒友人的舉動，卻因此引發誤會，過了一段時間後，曾男一方便有人上前詢問「叫我們小聲一點什麼意思」，胡女立刻開口解釋，僅是提醒朋友聊天要小聲。當下曾男一方並未多說話，沒想到胡女等3人回到包廂，包廂門竟被一群男性踹開，曾男立即開口嗆聲，質疑「要他小聲一點什麼意思」。

▲基隆KTV先前發生鬥毆事件，懷孕的劉女受傷流產。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



胡女見狀以後，再度開口澄清誤會，並表明包廂內都是女性、還有孕婦。怎料曾男一方卻有人認準了魏女，指稱「他是男的，打他」，接著曾男便將魏女拖出包廂，4人開始不斷痛毆魏女。

胡女、懷有身孕的劉女眼見朋友遭毆，想要衝出包廂救援，卻被其中一名黃姓男子擋住，還被恐嚇「要讓你們走不出XX（KTV名稱）」，另一人更是對劉女嗆聲「妳也想被打是不是」，2人也在拉扯中受傷，劉女更是因此流產。

對此，曾男則辯稱，確實有跟魏女等3人發生爭執，但從頭到尾並未動手，也沒有出言恐嚇。不過，曾男一夥人的暴力行為全都被拍下，且另一名被告金姓男子也坦承了犯行，因此法官並不採信曾男的說法。

法官一審經過審理，依照在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判曾男2年有期徒刑。金男則是被依照在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，判處1年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。