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跨鞭炮祭改！護理師慘遭3度燒傷+流產 　廟方人員要賠99萬

鞭炮,過年,新年,春節,廟會,進香,宗教,炮竹,爆竹（圖／VCG）

▲一名護理師到宮廟參加祭改，慘遭鞭炮嚴重燙傷。（示意圖／取自圖庫VCG）

記者郭玗潔／苗栗報導

一名邱姓女子到苗栗三義鄉某宮廟參加祭改，依張姓廟方人員指示將雙腳跨在鞭炮上方，再由另名吳姓廟方人員點燃鞭炮，導致邱女雙腳嚴重燒燙傷，剛懷孕不久的胎兒也隨後流產。邱女怒將張、吳兩人告上法院，求償醫藥費、精神撫慰金等共174萬餘元。苗栗地院審理，判張、吳兩人應連帶賠償99萬9246元。可上訴。

判決指出，邱女於2023年2月19日下午，受苗栗三義鄉某張姓宮廟人員邀請，到廟前參加祭改儀式，邱女並按指示脫掉鞋襪，雙腳張開跨在鞭炮兩側，由另名吳姓工作人員點燃鞭炮進行祭改，沒想到鞭炮引燃後，卻造成邱女兩腳嚴重燒燙傷，雖緊急送醫救治，邱女的雙腳仍有2至3度燒傷、佔體表面積30%，邱女雖進行清創手術，又剃光頭髮，用頭皮進行植皮手術等治療，至今仍無法痊癒。

邱女怒將張、吳告上法院，認為傷勢也造成她流產，向兩人求償住院、醫藥費、工作收入損失等等，加上精神撫慰金120萬，共求償174萬餘元。庭審時，張、吳對邱女的主張不爭執，但認為精神撫慰金的部分求償過高。

法官審理，判定張、吳應賠償邱女住院費、生活上因本案增加的費用、3個月工作損失收入共54萬餘元，另精神撫慰金的部分，兩人造成邱女因傷勢長期就診、精神上相當痛苦，審酌邱女在整形外科擔任護理師，月收約8萬7千餘元，張、吳各在工廠、回收業任職，月薪皆約2萬7千元，判兩人應賠償邱女精神撫慰金45萬，共需連帶賠償邱女99萬9246元。可上訴。

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