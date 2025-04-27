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向上路連環撞3車近全毀！慘照曝光「駕駛奇蹟輕傷」　女騎士骨折

記者白珈陽／台中報導

台中市沙鹿區向上路今天（27日）上午發生嚴重車禍，1輛聯結車疑煞車失靈，連續追撞10輛車、11部機車，一路衝了300多公尺才在中興陸橋停下；遭撞的10輛車中，有1輛車幾乎全毀、2輛車半毀，但駕駛奇蹟僅受輕傷，本案傷勢最嚴重的為一對母女，母親左側肋骨多處骨折，合併氣血胸；女兒則是頭蓋骨破裂，2人均在加護病房觀察中，暫無生命危險。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲豐田轎車整輛車支離破碎，幾乎全毀，幸駕駛僅受輕傷。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，謝姓駕駛（25歲）今天上午10時13分，駕駛載滿寶特瓶初胚（半成品）的聯結車行經至沙鹿區向上路與屏西路口，疑因煞車失靈，沿途撞擊10輛汽車、11部機車、1台腳踏車，造成至少11人受傷，其中一對母女傷勢較為嚴重。

台中光田醫院急診室主任林技政表示，送到院的傷者中以一對母女傷況最為嚴重，媽媽左側肋骨多處骨折、四肢骨折，合併氣血胸，經緊急處置後送往加護病房，目前已經恢復意識；而女兒則是頭蓋骨破裂，幸未有嚴重腦出血，除了忘記車禍事發經過外，目前意識清楚，也在加護病房觀察中，2人暫無生命危險。

記者前往現場，發現被撞的10輛車中，有1輛白色賓士車頂直接掀開、車尾毀損嚴重；1輛豐田轎車整輛車支離破碎，幾乎全毀；1輛休旅車的車尾連同後座也是嚴重受損。不過這3輛車的駕駛均僅輕傷，從車輛毀壞程度對比傷勢，堪稱奇蹟。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲▼賓士車、休旅車幾乎半毀。（圖／民眾提供）

▲▼ 。（圖／民眾提供）

另外，聯結車釀禍後，載運的貨櫃破裂受損，裡頭載滿數以萬計的寶特瓶胚散落路面，造成交通阻礙，目前清潔人員正在排除狀況。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲現場散落寶特瓶初胚。（圖／記者白珈陽攝）

警方目前已將謝男帶回派出所偵訊，初步了解，謝男無酒駕、毒駕情形，辯稱是車輛故障（剎車失靈）才一路衝撞到中興路橋。詳細肇事原因及經過，警方將進一步調查釐清。

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