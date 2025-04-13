尪嗆「做愛是義務」逼穿情趣衣！重感冒也不放過　妻拒絕就遭毆

▲男子嗆妻子「性行為是義務」，要求妻子提供服務。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

苗栗縣一名男子阿宏（化名）與妻子小霞（化名）結婚多年，怎料他竟以「性行為是夫妻義務」為由，逼迫小霞發生關係，就算小霞感冒身體不適也不予理會，氣得小霞告上法院。苗栗地院審理後，判准2人離婚，2名婚生子女則由小霞擔任主要照顧者。

根據判決書內容，阿宏與小霞2016年間結婚，婚後育有2名子女，怎料等到孩子出生以後，阿宏的個性突然轉變，只要小霞拒絕發生性行為，或是不順他的意，就會開始以精神言語、肢體暴力來對待對方。

阿宏向小霞喧聲，性行為是夫妻義務，藉此強迫小霞與他發生關係，甚至連小霞重感冒時也不放過，還規定如果待在房間，就要換上性感衣物，讓小霞不堪其擾。

▲男子嗆妻子「性行為是義務」，要求妻子提供服務。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



此外，阿宏曾因情緒激動，不顧小霞還背著孩子，直接將人推去撞牆，某次還因小霞拒絕求歡，直接將人丟包在火車站，種種行為令小霞感到心灰意冷，忍無可忍之下，決定上法院訴請離婚。

對此，阿宏則表示，對於小霞的說法無話可說，但生活當中不只性方面壓抑的問題，還有小霞不願工作、不願溝通，甚至就連他罹患憂鬱症，都被小霞嘲笑，實在是受不了，才會有肢體暴力的情況發生。他已經知道自己做錯，希望可以用諮商的方式來解決，而非離婚。

不過，苗栗地院法官審理後，認定2人的婚姻已生破綻而無回復的希望，有不能維持婚姻的重大理由，且離婚事由可以歸責於阿宏，因此判准離婚，由小霞擔任2名子女的主要照顧者，全案仍可上訴。