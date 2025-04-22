屏東男沉溺賭博、炒股　妻小無奈投靠娘家...法官判准離婚

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

廖姓男子婚後沈溺賭博及股票炒短線，致負債累累離家，棄家庭妻小於不顧，其妻憤而向屏東地方法院訴請離婚，法院審理屬實，判決准予離婚。子女監護權歸廖妻。可上訴。

判決書指出，廖男與太太於105年11月間結婚，婚後育有一對子女，並與廖的父母同住，廖妻於兒子出生後請1年育嬰假，之後離職在家照顧子女，家庭財務則由廖男管理，其每月給原告約新臺幣4至6千元以為開銷。

3年前，廖男行為逐漸奇特，心事重重不愛講話，有時會對小孩動怒。其妻原以為他是工作壓力大，因此更對其關心。112年間廖男突告知在外有負債，其妻才明白其為何有該些怪異言行。廖男保證爾後會謹慎且不再犯，廖的父母也幫忙處理債務，豈知數月後被告又再度負債。廖男每次信誓旦旦說最後一次，但卻又再次發生。

廖妻對廖男難以信任，女兒也就讀幼兒園，原告恐家庭經濟被拖垮乃於113年4月間開始外出工作，廖男從此不再給原告家庭生活用的零用金，導致家庭開銷皆由其妻負擔，幸好廖的父母也會給予協助。

廖妻嗣後明瞭廖男之所以負債，是染上賭博惡習及炒短線買股票，不思努力工作只想迅速賺大錢，廖妻及其父母多方規勸均無效果。113年7月間向廖妻及家人表示其負債約90萬，希望家人能再幫其度過難關。

廖妻知道那是一條不歸路，其承諾都是虛假，她也無能力協助處理大筆債務，還有2名年幼子女須扶養照顧。7月17日被告中午離家後再也沒回家，當天下午有陌生人打電話給廖妻口氣惡劣，語帶威脅索討廖男欠款，廖妻立即掛掉。當天原告因憤怒、懼怕，帶2名子女返回娘家居住迄今。

8月間，廖妻打算續保機車之強制責任險，卻發現機車早已變成廖男所有，一查之下發現是1月24日廖男向廖妻稱要辦理機車事務而向原告拿身份證、印章及機車行照時去監理站欲將機車辦理過戶返回廖男名下，但監理站表示該機車已設定貸款抵押，未還清欠款前無法辦理過戶。當天廖妻與廖男聯絡提出離婚，廖男依然拒絕，後來就再也沒有任何訊息，只有8日以簡訊向其父親說父親節快樂。

法院審理判決准予離婚，子女監護權歸廖妻。