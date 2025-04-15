建商老董花1.1億離婚還不夠　前妻掏出「這1張」再拿到2990萬

▲離婚示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部某知名建設公司林姓董事長與前妻婚後不睦，雙方離婚時簽訂協議，林要付出5千多萬現金、3千多萬房產和2千6百萬多的生活費等費用，不料，前妻突然出示一份11年前簽署的「夫妻贈與契約」，要求林董追加支付2990萬元。高雄地院審理後認定契約有效，判決林董須再掏錢，讓這場豪門離婚戰的代價攀升至近1.4億。

判決指出，林董與前妻2022年5月協議離婚，林董除了當場支付5040萬元現金，更承諾代償前妻名下3間房產共3350萬元的房貸，換取前妻放棄剩餘財產分配請求權。此外，林董在婚姻期間曾匯款2633萬元的生活費給前妻，加上離婚後清償的房貸，總支出已逾1.1億元。

然而，離婚後前妻突然提出2012年簽訂的「夫妻贈與契約」，內容載明林董承諾贈與2990萬元。前妻主張此筆款項與離婚協議無關，要求林董依約履行；林董則憤怒反駁，強調已「付到足額」，且匯款紀錄證明自己誠意十足，拒絕再掏錢。

高雄地院審理後指出，林董過去匯款的2633萬元，無法證明與贈與契約有關，且離婚協議中未提及該契約的處置方式，因此認定前妻請求有理，法官認為，贈與契約屬「獨立法律行為」，不因離婚協議中的財產分配條款而失效，因此判決林董須支付2990萬元，全案可上訴。