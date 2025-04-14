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生完孩「老婆愛愛有條件」　秒翻臉嗆爆1句話！夫崩潰：引導外遇嗎

▲尷尬，床事，陽痿，早洩，性無能，不舉，性功能障礙，性生活不協調，性侵，性騷擾，仙人跳，煩惱。（圖／記者黃克翔攝，示意圖，與本文當事人無關）

▲老婆叫原PO自己找女人解決生理問題。（示意圖／非新聞當事人／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

「難道非要我終生只能自我安慰？」一名男網友悲嘆，老婆生下雙胞胎後就拒絕行房，後來變成有條件式性愛，但也常被跳票，甚至狠嗆原PO「畜生才會一直想做那種事」，最後乾脆叫他找女人解決需求。對此，原PO不禁懷疑老婆是否在引導他出軌，再藉此提告外遇嗎？

原PO在《靠北婚姻》透露，婚後3年幾乎沒什麼性生活，「總次數只有個位數」，他一開始體諒老婆需要時間適應，後來是因為想生孩子「才翻倍次數」，小倆口也順利誕下一對雙胞胎。

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原PO說，雙寶出生後，妻子直接拒絕行房，到現在變成有條件式性生活，但也常被跳票。實際舉例，今年過年原本可以重拾二人世界，未料老婆突然變臉，更指責原PO老是靠下半身思考，甚至狠嗆「畜生才會一直想做那種事」。

不僅如此，妻子曾叫他去外面找女人解決生理需求，這番話讓原PO聽了滿頭問號，不知道該當真還是當作氣話，畢竟對方平常的承諾就經常跳票，「是否在引導我外遇，然後再去法院提告我出軌？」

對此，原PO心碎感慨，他是個正常有所需求的男性，面對未來將過著無性生活的日子，開始思考這段婚姻的意義，「難道非要我終生只能自我安慰？」

底下網友熱議，「性生活也是婚姻的一部分，無法融合就好聚好散吧」、「大部份女人會拒絕，應該是先生做了什麼讓太太不滿意的事情才會如此，或是公婆很白目？原因太多，我想表達的是要互相檢討」、「你結婚只為能性？老婆顧雙包胎你有沒有幫忙？人生要過，不是只有性」、「我也是雙胞胎爸爸，停機兩年半，因為寶寶高需求，媽媽不在就哭爆，根本就沒空，不過後來蠻開心的」、「你真的不孤單」。

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