政院三高防治因應計劃　桃副市長蘇俊賓籲正視外食健康疑慮

▲桃園市副院長蘇俊賓今天上午出席行政院會，針對院會提出三高防治計畫提出應正視外食缺乏健康指引問題等建議。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（17）日出席行政院會，政院提出「健康台灣－三高防治888計畫」，提出高血壓、高血糖、高血脂防治目標進行討論，蘇俊賓會中指出，國人目前10大死因中，與三高慢性疾病相關幾乎佔了一半，台灣三高盛行率逐年上升，成長率約4至7%之間，2023年死於三高相關慢性疾病人數高達6.2萬人，占全年總死亡數三成，建議衛服部將三高個案納入照護網、藉由生活習慣諮詢穩控三高。

蘇俊賓在院會中表示，針對行政院推動「三高防治888計畫」，從過去以健保資源投入末端治療，轉向強化中段風險預警與健康資料庫整合相當值得肯定，但計劃缺乏國人三高逐年增加關鍵因素分析及預防醫學資源介入，建議未來應納入計劃內，若能再將三高防治週期往源頭推進，應能帶來更具長遠效益影響。

蘇俊賓也引用國衛院與主計總處統計資料，國人外食人口逐年增加，過去十年間台灣餐飲業營業額已從6060億元成長至1兆378億元，年增率約5%，外送市場規模更突破千億元，此趨勢與報告中三高問題的惡化呈現高度正相關係。當國人不分年齡、區域以如此高速度轉往外食，如此生活習慣改變帶來的國民健康課題卻缺乏關注。食安預警資源多數著墨於短期的風險，中長期飲食風險，在這樣的趨勢下，幾乎沒有任何投入。

蘇俊賓認為，這幾年包含外送事業的不斷發展，國人飲食習慣有顯著的改變，超過九成的人口都有外食習慣，推動健康飲食指引的必要性和迫切性顯得更加重要。根據國研院外食研究調查，78%的消費者在選擇餐點時首重價格，其次為味道與料理種類，最重要的「營養與健康」僅排第五，顯示健康飲食意識在實際選擇中未被優先考量，這是888計畫可努力關鍵。此外，源頭的投入、遠比末端的治療資源來得有效益，現有健康存摺的普及率絕對遠不及外送平台的App，政府雖已開始蒐集一般成人、軍公教及勞工等族群的健檢資料，應鼓勵上傳至健康存摺，但使用的人數和影響的人數恐怕有限。

蘇俊賓強調，建議行政院考量本計劃中與地方政府合作，將健康存摺與外送、訂餐平台串接，將外食人口需要的健康指引結合健康存摺APP，或是建立餐飲業健康資訊揭露指引，鼓勵業者在平台、門市上依據食品健康管理法，主動揭露資訊並整合民眾的飲食資訊作為指引和預警。善用外送平台功能，未來可查到營養標示與衛生標示的認證指引，可有效統計相關的點餐數據與提升民眾健康意識，進而促使民眾主動改變外食種類選擇。