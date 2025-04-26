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中壢區公所表揚81位模範母親　感謝對家庭無私奉獻

▲中壢區公所表揚81位模範母親　

▲中壢區公所表揚模範母親，並提前慶祝母親節。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接即將到來的母親節，桃園市「中壢區114年度區級模範母親表揚活動」，26日於綠光花園舉行。副市長王明鉅出席活動，頒獎給中壢區公所選拔接受各界表揚的81位模範母親，肯定她們對家庭的無私奉獻，讓家庭更加幸福美滿、社會更加和諧。

中壢區公所表示，中壢區114年度模範母親共計81位，在本次模範母親中，一位是來自泰國的新住民媽媽孫莉安女士，初抵台灣時面臨語言不通與環境陌生的挑戰，卻展現出驚人的毅力，努力學習中文，並積極參與社區與志工服務，不僅協助其他新住民朋友適應生活，更成為在地與多元文化交流的重要橋樑。

▲中壢區公所表揚81位模範母親　

▲中壢區公所表揚81位模範母親。（圖／市府提供）

同時，她也以身作則陪伴孩子成長，引導子女勇敢、自信地面對人生各種挑戰，是新住民媽媽中的典範；另一位是高齡95歲的游傅碧霞女士，她一生奉獻家庭、勤儉持家，親手將子女撫養成人，見證家族一代又一代的延續。雖然年事已高，她依然保持樂觀的態度，以智慧與慈愛成為家中子孫最敬愛的長輩，其堅韌無私的精神，更是令人深受感動。

▲中壢區公所表揚81位模範母親　

▲副市長王明鉅恭禧受表揚的模範母親。（圖／市府提供）

包括：立法委員魯明哲、市議員葉明月、王仙蓮、劉曾玉春、謝美英、彭俊豪、張曉昀、魏筠、市府中壢區長李日強等均一同出席。

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