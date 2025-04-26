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凱道湧25萬人「反綠共」！　蘇俊賓：民主沒有約束就是獨裁

▲▼ 國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，立法院長韓國瑜率黨籍立委上台 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主辦426「反綠共 戰獨裁 凱道一起站出來！」大型集會活動，立法院長韓國瑜率黨籍立委上台 。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（26日）在凱達格蘭大道舉辦「反綠共戰獨裁」活動，支持者擠滿凱道，藍營也在活動最後喊出今日現場共有25萬人響應。桃園市副市長蘇俊賓指出，任何政權對台灣主權和利益的侵犯，跟他的制度並不存在絕對關係，民主制度下的國家，侵犯他國所在多有，此時此刻，民主制度如此成熟的美國不正危及全球多數國家的利益和安全嗎？民主制度選出來的極權和恣意妄為權力，如果沒有約束，不管是自我約束，或者是藉由民主制度的制衡，就是極權，就是獨裁。

對於國民黨今舉行「反綠共、戰獨裁，凱道一起站出來！」集會遊行，賴清德總統反擊「真正要戰獨裁，應該要去北京天安門，至少到中國，見到獨裁者不要卑躬屈膝」，蘇俊賓說，「賴總統錯了」，賴清德這種反射性的回應，淺顯易懂好理解，但是仔細思考，這除了逞口舌之快之外，總統真正回應了在台灣為數不少民眾的焦慮嗎？

蘇俊賓指出，對岸對台灣存在軍事威脅這威脅，跟他的體質是否獨裁並不百分之百相關，這威脅，是沒有放棄武統台灣，民眾擔心的是戰爭和被中國共產黨統治，這和對岸是否獨裁，最多只存在間接關係，否則，換個方法問，若對岸逐步轉型為民主制度，但是仍堅持發動戰爭來達到兩岸統一，賴清德難道不反對嗎？

蘇俊賓提到，任何政權對台灣主權和利益的侵犯，跟他的制度並不存在絕對關係，民主制度下的國家，侵犯他國所在多有，此時此刻，民主制度如此成熟的美國不正危及全球多數國家的利益和安全嗎？正在進行的加拿大大選，不同政黨，選舉主軸不約而同都是「抗川普」，不管在邊境管理、貿易不斷地提出極端主張，甚至稱呼加拿大總理為州長，而這樣的國家領導人是民主制度選出來的極權和恣意妄為權力，如果沒有約束，不管是自我約束，或者是藉由民主制度的制衡，就是極權，就是獨裁。

▲▼國民黨發起「反綠共，戰獨裁」集會，參與民眾陸續湧入凱道。（圖／攝影中心）

蘇俊賓指出，賴清德習慣了反中二元思維，只要不激烈反中，那就是中共的同路人在這個思維下。台灣只有兩種人，愛台灣的人，和中共的同路人；台灣只有兩種立法委員，愛台灣的立法委員，和中共的代言人；台灣只有兩種政黨，愛台灣的政黨和賣台灣的政黨。所以，此刻的台灣只要不是民進黨提名的立法委員，應該每一個都被罷免。

「賴總統，還是我們國家的總統，也許該靜下來，想想世界變了、國際環境變了，也因此，台灣的處境也變了」，蘇俊賓說，「愛台灣二元思維」過去也許好用，現在不見得好用了，對台灣，甚至是非常危險；此時此刻，其實賴清德只要轉念面對國際如此的局勢，登高一呼，期待團結在野黨來解決國內的問題，靈活運用國際關係來面對多變的局勢，為台灣爭取最高的利益，在這種外部危機之下，內部是很容易團結的，這才是總統最該做的事情。

蘇俊賓提到，如同此刻的加拿大，只要大家相信領導人守護國家利益的決心，民眾會團結一致對外（加拿大相對比較小的政黨，如綠黨空間都被壓縮了，因為人們高度期待團結面對變局）真的不必在這個時候，替在野黨貼上如此大的標籤，國家機器，也更該公平合理的符合比例原則處理真正重要的問題。今天，站出來的人民是真正期待國家回到正軌的人民團結國家的那把鑰匙還在總統的手上，真的期待賴清德換一個思維，面對今天的人民訴求。

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