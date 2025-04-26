快訊／9縣市「強風特報」　慎防8級強陣風

▲今日部分縣市有強陣風。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署10時25分針對9縣市發布陸上強風特報，氣象署指出，東北風偏強，今(26日)上午至明晨桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息。

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強風特報【黃色燈號】

影響時間：26日上午至27日晨

＊黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、澎湖縣、連江縣

▲氣象署發布強風特報。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日東北季風影響伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，至於中部、東南部地區及金、馬則有局部短暫陣雨，南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨。今晚起西半部及澎湖、金門轉為多雲的天氣，但東半部仍有局部短暫陣雨。

氣溫方面，北部、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚亦涼，預測低溫在中部以北及東北部約18至21度，其他地區22至23度，白天北部、東北部及東部高溫約23至25度，其他地區約27至31度。