鋒面過境「入夜後雨更強」　下周一雨區再擴大

▲鋒面通過，今明兩天有陣雨或雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面過境，今天(25日)和明天天氣不穩定，有陣雨或局部雷雨，中部以北有明顯降雨，北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部大雨，今晚過後雨勢會更明顯，周日降雨緩和，不過下周一再有另一道鋒面橫掃，雨區再度擴大。

中央氣象署預報員李孟軒表示，這幾天受鋒面影響，水氣偏多，尤其北部降雨明顯，預估今明兩天天氣不穩定，其中今天鋒面通過，明天華南雲雨東移，降雨區偏廣，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭、花蓮有局部大雨，今晚之後雨勢還會更明顯，中部以北今天要留意有明顯降雨。

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周日東北季風減弱，水氣減少，李孟軒說明，東半部、恆春半島有降雨，中午過後北部和其他山區有午後陣雨；下周一另一道鋒面通過，以及東北季風增強，降雨機率再度提高，中部以北有明顯降雨，下周二到下周四降雨緩和，剩東半部以及午後西半部山區有零星雨勢。

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，李孟軒指出，今明兩天東北季風和降雨影響，白天高溫下降，北部、宜蘭高溫24度，花東26度上下，中南部可到28度以上，南部氣溫偏高，內陸地區高溫仍可到30度。

周日東北季風減弱，各地氣溫回升，不過李孟軒提醒，下周一再有鋒面通過，另一波東北季風增強， 下周一、下周二氣溫會再下降；下周三氣溫回升，由於後期水氣偏少，日夜溫差偏大。