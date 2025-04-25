明天4地雨最大　下周一鋒面通過「全台溼答答」

▲明天東北季風和華南雲雨影響，天氣不穩定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(26日)東北季風加上華南雲雨東移夾擊，基隆北海岸、東北部、東半部及大台北山區雨最大，周日東北季風減弱，降雨減少，不過下周一又有另一波鋒面通過，雨區再度擴大，全台有降雨機會，中部以北有較大雨勢。

中央氣象署預報員張承傳表示，明天東北季風影響，加上華南雲雨區東移，北部、東北部、東半部有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東半部及大台北山區有局部大雨，中部及東南部有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨；晚間過後，西半部轉為局部短暫陣雨後多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於明天有東北季風影響，張承傳說明，北部、東北部和東半部天氣較涼，其他地區早晚涼，清晨中部以北溫度約19到21度，其他地區約22到24度；白天北、東北部高溫則約22到25度，其他27到31度。

▲▼一周溫度和降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

周日東北季風減弱，張承傳分析，北部、東北部、東半部氣溫將明顯回升，北部、東北部高溫約29度，降雨比較少，東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭和花蓮則有局部較大雨勢，西半部多雲到晴，午後北部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

下周一鋒面通過，張承傳指出，降雨將再增多，各地降雨機率提高，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，由於東北季風增強，下周一北部、東北部氣溫轉涼，高溫約26度左右，其他地區包括中南部不受影響，高溫有31到33度。

下周二、下周三水氣減少，僅東半部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星雨，氣溫逐漸回升；下周四、下周五雨區為東半部、恆春半島，有局部短暫陣雨，西半部多雲，午後山區局部短暫陣雨，高溫則可回到29度到31度。