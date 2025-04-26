北東濕涼「2地有大雨」　下周一再變天「雷雨襲全台」

▲東北季風和華南雲雨影響，北台灣和東台灣濕涼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(26日)東北季風和華南雲雨聯手，北台灣和東台灣濕涼，北海岸、宜蘭有局部大雨；下周一還有一波鋒面通過，各地有陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭雨最大。

中央氣象署預報員李名翔表示，今天東北季風影響加上華南雲雨東移，北台灣、東台灣濕涼，基隆北海岸、宜蘭有局部大雨；明天東北季風減弱，氣溫回升，水氣減少，降雨更為趨緩；下周一鋒面通過，下波東北季風增強，天氣出現轉變，中部以北、宜蘭有較大雨勢，下周二東北季風減弱轉多雲到晴，下周二到周五東半部偶有短暫陣雨，中午後山區有零星短暫陣雨，特別是下周四、下周五午後山區降雨可能擴及平地。

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▲今明兩天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

李名翔進一步說明，今天白天受華南雲雨東移影響，各地有降雨，中部以北、宜蘭、花蓮雨勢比較多，基隆北海岸、宜蘭要留意有局部大雨，南部降雨零星，沒有下雨時可見陽光露臉，今天晚上西半部水氣逐漸減少，天氣轉多雲，基隆北海岸、東半部仍要留意有降雨發生，宜花沿海可能晚上雨勢會比白天大一些。

明天水氣減少，李名翔指出，基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，西半部多雲到晴，中午後各山區為零星短暫降雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一鋒面通過，加上另一波東北季風增強，李名翔表示，各地有短暫陣雨或雷雨，中部以北、宜蘭發生雷雨機率高，可能有局部大雨，鋒面通過時伴隨中小尺度對流系統，也會造成短延時強降雨。

下周二鋒面遠離、北方乾空氣南下，李名翔表示，環境水氣減少後，下周二、下周三西半部為多雲到晴，僅東半部有零星短暫降雨，中午後各山區也有零星短暫陣雨，下周四、下周五天氣類似，東半部有局部短暫陣雨，不過東半部降雨區域會比下周二、三擴大一些，中午後除山區短暫陣雨外，西半部平地也會有短暫陣雨發生。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，李名翔說明，今天受東北季風影響，北台灣降雨，天氣偏涼，高溫約22到23度，東部高溫24到25度，中南部影響比較小，高溫可到26到28度，南部溫度會更高；明天東北季風減弱，北台灣高溫回升，高溫可到28到30度。

李名翔指出，下周一鋒面通過後下波東北季風增強，下周二仍受東北季風影響，高溫下降到25到26度，下周三東北季風減弱，各地氣溫回升，下周四、下周五環境偏東風到東南風，西半部偏溫暖，不過後期天氣有不確定性仍待進一步觀察。