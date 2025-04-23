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快訊／國家警報響！　大雷雨襲7縣市

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲最新雷達回波圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

「山區暴雨」國家警報響！中央氣象署今天8時9分對台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至9時45分，請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。

►大雷雨示警區域

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台北市：士林區、北投區

新北市：新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、八里區

桃園市：桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、新屋區、觀音區、復興區

新竹市：東區、北區、香山區

新竹縣：竹北市、竹東鎮、新埔鎮、關西鎮、湖口鄉、新豐鄉、芎林鄉、橫山鄉、北埔鄉、寶山鄉、峨眉鄉、尖石鄉、五峰鄉

苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉

台中市：豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、龍井區、和平區

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署也針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布「災防告警」，持續時間至10時9分，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署說，今天鋒面影響，中部以北、東半部有局部短暫陣雨，其中中部以北有較大雨勢發生的機率，並且會伴隨雷擊以及強陣風，午後各地山區也會有局部短暫雷陣雨，南部則是雲量增加。

氣象署表示，氣溫方面，高溫因降雨影響略微下降，北部及宜、花約29、30度，中部及台東31、32度，南部還是可以來到30至34度，南部近山區或河谷也有35、36度左右或以上高溫發生的機會。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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