快訊／8級強風範圍將擴大　明「全台變天」下最多地區曝

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

周五8級強陣風範圍擴大！中央氣象署預報員林定宜表示，今天水氣比較多；周五、周六各地降雨機率高，北部、東北部有局部較大雨勢機率。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，周五晨至晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

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林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣比較多，北部、東半部降雨機率比較高，尤其北部可能有短延時強降雨，中部有零星短暫陣雨，越往南部降雨會減少，南部則為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

林定宜說，氣溫方面，北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達32至34度，南部近山區處仍有36度發生機率；晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，低溫稍下降至21、22度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜表示，周五、周六東北季風影響，加上華南雲雨區東移，雨區擴大，各地降雨機率高，北部、東北部有局部較大雨勢機率，南部降雨則較零星。

林定宜提到，周日東北季風減弱，溫度回升；下周一另道鋒面快速通過，加上東北季風增強，各地天氣不穩定，中部以北有局部較大雨勢機率。

林定宜指出，下周二東北季風影響，水氣減少，東半部、恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；下周三東北季風減弱，花東有零星短暫雨。