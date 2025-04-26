搶占自由貿易話語權　陸：中國是經濟全球化的倡導者

▲中國人民銀行行長潘功勝。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

美國發動關稅戰之際，大陸正向國際凸顯自身在全球自由貿易方面的角色。中國人民銀行（大陸央行）行長潘功勝一方面批評美國濫施關稅，嚴重衝擊全球經濟秩序；另一方面則說，中國堅持真正的多邊主義，是經濟全球化和貿易自由化的倡導者。

2025年4月24日至25日，國際貨幣基金（IMF）在美國華盛頓特區召開第51屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議，潘功勝出席會議並發言。

潘功勝指出，當前全球經濟增長動能偏弱，下行風險突出。他說，近期美國濫施關稅，嚴重侵犯各國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊治理體制，嚴重衝擊全球經濟秩序，破壞全球經濟長期穩定增長。

他續指，這同時也引發全球金融市場劇烈波動，發達經濟體尤為嚴重。這對全球金融穩定造成威脅，對新興市場經濟體和發展中國家構成嚴峻挑戰。

潘功勝表示，各國亟須加強宏觀經濟政策協調，支持多邊貿易體系，推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、均衡的方向發展，共同促進全球經濟金融穩定。

「中國堅持真正的多邊主義，是經濟全球化和貿易自由化的倡導者、世貿組織的堅定維護者和支持者」，潘功勝強調，中國積極參與全球經濟治理，致力於建設開放型世界經濟。

他說，中國願進一步深化與IMF的合作，支持IMF在維護全球經濟金融穩定方面發揮更大的作用。

▲潘功勝會見世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga）。（圖／翻攝人行官網）

會議召開期間，潘功勝會見世界銀行總裁彭安杰（Ajay Banga），雙方就人行與世界銀行合作等議題交換意見。潘功勝透露，面對外部環境衝擊，中國政府將實施適度寬鬆的貨幣政策和更加積極的財政政策。

潘功勝強調，世界銀行作為重要的多邊合作平台，人行願與世界銀行進一步深化務實金融合作，繼續踐行真正的多邊主義，共促全球經濟發展。