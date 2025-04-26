台中國際旅展登場！五星飯店下殺4.7折　日本行第2人折一萬

▲台中旅展即日起到28日登場，現場用入大批民眾想要撿便宜，今年明顯自由行意願提高，業者也加碼促銷。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

2025 ATTA台中國際旅展即日起至28日在烏日國際展覽館登場，集結逾百家飯店、旅遊業者、縣市政府及風管處參展，包括可樂旅遊、五福旅遊及燦旅遊等大型旅遊業者攤位滿是人潮，不少星級飯店推出住宿、餐券優惠，最低下殺4.7折，出國熱潮瞄準台中機場新航線利多，包括神戶、高松、富國島、沖繩和澳門等航點。

業者推出，韓國首爾愛寶樂園、益善洞韓屋村、一晚五星飯店五日，含稅價1萬888元起。「2025年日本世界博覽會、四都京阪神奈五日」，搭乘星宇航空從台中直飛最新開航的神戶機場，每人3萬6800元起。台中出發澳門自由配，每人9788元起(未稅)，還送網卡及水舞間景觀席門票，萬元有找就能出國。

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五福旅遊表示，自由行比例增高，旅行社角色提供更深度、差異化遊程。目前國人熱門景點仍多為日、韓和越南等國家，越南部分除峴港、富國島等，也獨家推出芽莊包機，詢問度高，此次優惠包括出日本遊程第2人折1萬、榮耀號郵輪每房折1.1萬元等。

▲台中福華春季旅展烤鴨即享券6900元，可享金陵烤鴨一鴨三吃。（圖／福華提供）



另一激戰區則是美食餐券，台中福華自辦春季上旅展，到官網可享一系列住房與餐飲限時優惠至6月底，包括住宿券下殺23折，一鴨三吃烤鴨券78折起，住宿餐飲通用券買6600送3000元，增值近約1.5倍；裕元花園酒店推出溫莎咖啡廳自助百匯，假日下午餐680元起、平日午/晚餐券6600元/組；台中林酒店森林百匯，假日下午茶券買7送1，優惠價8316元；星享道酒店國際自助餐買十送二，阿秋大肥鵝針對即將到來的端午節，推出粽飄香8入/組，買2送1。

▲星享道酒店國際自助餐買十送二。（圖／記者游瓊華攝）



此外，由台灣溫泉飯店聯盟推出的聯合住宿券，每張5500元，暢遊全台9家星級溫泉飯店，包含大板根森林溫泉酒店、陽明山天籟渡假酒店、春天酒店、九號旅店、台中日光溫泉會 館、泰安觀止溫泉會館、享沐時光莊園渡假酒店、惠來谷關溫泉會館、知本金聯世紀酒店，一券即享不同泉質的湯旅饗宴。

鎖定國旅，觀光署參山處強力推廣台灣觀巴遊程買一送一方案，享受專人包車導覽遊參山的深度之旅。參山處長曹忠猷表示，參山處近年強打國旅最夯的竹竹苗地區旅遊，以慢城、漫遊為主題，結合客庄、原民風特色深受民眾喜愛。