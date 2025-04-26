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3縣市大雨特報！明回溫一天鋒面又來　2區轉涼有雷雨

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▲東北風影響及華南雲雨區東移，白天都會有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

東北風影響及華南雲雨區東移，氣象署針對新北、基隆、宜蘭發佈大雨特報；白天都會有雨，晚上西半部轉多雲，整天偏涼。明天東北季風減弱、北部、東北部回溫。下週一有另一波鋒面通過，北部、東北部再轉涼，局部地區有雷雨發聲機率。

根據中央氣象署資料顯示，今天（26日）東北季風影響伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部有短暫陣雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，戶外活動請攜帶雨具，至於中部、東南部地區及金、馬則有局部短暫陣雨，南部地區及澎湖亦有零星短暫陣雨，今晚起台灣西半部及澎湖、金門轉為多雲的天氣，但東半部仍有局部短暫陣雨。

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲氣象署針對新北、基隆、宜蘭發佈大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣溫方面，北部、東北部及東部整天偏涼，其他地區早晚亦涼，預測低溫在中部以北及東北部約18-21度，其他地區22-23度，白天北部、東北部及東部高溫約23-25度，其他地區約27-31度，南北溫差較大，南來北往請留意溫度變化。

4/27(日) 東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，東北部及東部地區有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後北部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

氣溫：北部20-30度，中部21-32度，南部23-33度，東北部21-28度，東部22-27度，東南部23-28度；澎湖23-26度，金門19-25度，馬祖18-22度。

4/28(一) 鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫：北部21-26度，中部22-31度，南部24-33度，東北部22-26度，東部23-27度，東南部24-29度；澎湖24-27度，金門22-26度，馬祖20-22度。

4/29(二) 東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；各地為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫：北部20-27度，中部21-30度，南部24-30度，東北部20-24度，東部22-25度，東南部23-27度；澎湖23-26度，金門21-25度，馬祖19-21度。

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象署）

▲東北風影響及華南雲雨區東移，氣象署針對新北、基隆、宜蘭發佈大雨特報；白天都會有雨。（圖／中央氣象署）

4/30(三) 東北季風減弱，各地清晨仍涼，白天氣溫回升；各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫：北部20-28度，中部22-28度，南部24-29度，東北部20-25度，東部22-25度，東南部22-26度；澎湖24-26度，金門20-25度，馬祖19-22度。

5/1(四)、5/2(五) 東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

氣溫：北部21-32度，中部22-31度，南部24-32度，東北部21-28度，東部22-28度，東南部23-28度；澎湖24-29度，金門22-27度，馬祖20-25度。

5/3-5/5台灣附近為偏東至東南風的環境，各地大多為多雲到晴，東部及東南部地區有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨。

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