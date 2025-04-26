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今濕涼有雨「明好轉」　週一鋒面再變天

▲▼康芮颱風暴風圈籠罩台灣,今日全台皆放颱風假，北市街頭午後風雨漸強。天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,颱風外圍環流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天中部以北、南部山區有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天中部以北、南部山區有雨，明天好轉回溫，不過下週一有另一波鋒面快速移入再轉有雨變涼。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」指出，今(26)日鋒面影響，中部以北及南部山區有局部陣雨，仍有局部較大雨勢，晚起降雨漸緩；北台明顯偏涼，南部氣溫略降。

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今日各地區氣溫為：北部16至24度、中部18至29度、南部20至33度、東部18至30度。

明(27)日鋒面遠離、天氣好轉、氣溫升，仍有局部短暫陣雨的機率，主要在午後。下週一(28日)另一鋒面快速移入、再轉有局部陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、⋯)發生的機率；氣溫降、北台轉涼。

▲▼下週一(28日)20時地面氣壓及降水模擬圖顯示，另一鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨。（圖／洩天機教室）

▲下週一(28日)另一鋒面快速移入、天氣再轉、有局部陣雨或雷雨。（圖／洩天機教室）

下週二、三(29、30日)天氣好轉，氣溫回升，各地晴時多雲，白天偏熱；午後山區有局部短暫降雨的機率。下週四(1日)鋒面掠過東海南部，台灣附近水氣略增，局部降雨的機率提高、範圍也擴大。下週五(2日)各地恢復為晴時多雲，白天偏熱；午後山區仍有局部短暫降雨的機率。

下週六起至下下週一(3至5日)水氣漸增，偶有局部短暫陣雨的機率，大氣不穩定度提高，午後更要注意局部性強對流的發展。模式末期的模擬，不確定性大，應持續注意其最新的調整。

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